  • BIST 89.695
  • Altın 145,769
  • Dolar 3,6139
  • Euro 3,9332
  • Kocaeli 7 °C

Aydın Ünlü’den Gürsu’ya kutlama

»
Aydın Ünlü’den Gürsu’ya kutlama
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 7. kez görev MHP Körfez İlçe Başkanı olan Zeki Gürsu’yu ziyaret etti.

Akşam saatlerinde Körfez’e gelen Aydın Ünlü, Tütünçiftlik Tuğrul Caddesi’ndeki SKM Bürosu'nda Zeki Gürsu ve yönetimini tebrik etti. Ünlü, Körfez’in kendisine yakışır şekilde olaysız bir kongre yaptığını belirtti.

Zeki Gürsu ise bundan sonra hedeflerinin referandum çalışmaları olacağını belirterek, "Sandık başına gelerek oylarını kullanan ve bu zor günlerde yanımızda olan delege arkadaşlarıma, ülkücü camiaya, eski ilçe başkanları ve yönetimine ve kongre süresince salonda görev yapan SKM ve ilçe yönetimine teşekkür ederim’’ dedi.

Binali Aslan 
 

Bu haber toplam 389 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köseköy’de bozuk zeminler asfaltlanıyor27 Mart 2017 Pazartesi 13:45
  • 262 öğrenci daha ‘Haydi Bisikletle Okula’ dedi27 Mart 2017 Pazartesi 13:33
  • Karaosmanoğlu, “Ülke büyürse firmalarımız da büyür”27 Mart 2017 Pazartesi 11:45
  • Okullara duyarlılık ödülü!27 Mart 2017 Pazartesi 11:39
  • Otomobil değerindeki papağanları...27 Mart 2017 Pazartesi 10:45
  • Eski Güllüoğlu’na ‘Gencallar’ geliyor27 Mart 2017 Pazartesi 09:16
  • Ömer Türkçakal, KYÖD’te anılıyor27 Mart 2017 Pazartesi 08:57
  • Çınarlıkent’te anahtar sevinci26 Mart 2017 Pazar 21:43
  • İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor26 Mart 2017 Pazar 15:51
  • Dinozorlar Özdilek’te26 Mart 2017 Pazar 14:41
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti