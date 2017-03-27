Aydın Ünlü’den Gürsu’ya kutlama

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 7. kez görev MHP Körfez İlçe Başkanı olan Zeki Gürsu’yu ziyaret etti.

Akşam saatlerinde Körfez’e gelen Aydın Ünlü, Tütünçiftlik Tuğrul Caddesi’ndeki SKM Bürosu'nda Zeki Gürsu ve yönetimini tebrik etti. Ünlü, Körfez’in kendisine yakışır şekilde olaysız bir kongre yaptığını belirtti.

Zeki Gürsu ise bundan sonra hedeflerinin referandum çalışmaları olacağını belirterek, "Sandık başına gelerek oylarını kullanan ve bu zor günlerde yanımızda olan delege arkadaşlarıma, ülkücü camiaya, eski ilçe başkanları ve yönetimine ve kongre süresince salonda görev yapan SKM ve ilçe yönetimine teşekkür ederim’’ dedi.

Binali Aslan

