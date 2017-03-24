Aydın Ünlü:“İmamların eline kalmamak için evet diyeceğiz”

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Geriye doğru bakın polis ve askerin içinde kimler varmış? Memleketi imamlar yönetiyormuş. Bir daha o imamların eline kalmamak için yeni anayasa da evet demek zorundayız” dedi.

MHP Kocaeli İl Başkanlığı Sabri Yalım Parkı’nda referandum çalışması, açılış programı ve Nevruz Bayramı kutlamasını bir arada gerçekleştirdi. 12 ilçe teşkilatıyla ortak yapılan programa yoğun katılım oldu. OHAL kapsamında yasak olduğu için yaklaşık 8 aydır basın açıklamasına izin verilmeyen Sabri Yalım Parkı’nda ilk kez bir siyasi parti geniş katılımla açıklama yaptı. Bu sebepten ötürü emniyet güçleri alan çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Öte yandan Sabri Yalım Parkı’na yakın mesafede bulunan HDP İl binası önünde çevik kuvvet ekibi hazır bekledi.

TÜRK BAYRAĞI İLE GELDİLER

Programa Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse, İl Başkanı Aydın Ünlü, Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın, ilçe başkanları, ilçe ocak başkanları ve parti örgütü katılım sağladı. Program öncesinde yaklaşık bir saate yakın Büyükşehir Belediyesi Mehteran bölüğü gösteri yaptı. Ardından İl Başkanı Aydın Ünlü, yönetimi ve Ülkü Ocakları mensupları açtıkları Türk bayrağı eşliğinde programın yapılacağı alana yürüyerek ve “Alparslan Türkeş’in askerleriyiz” sloganları atarak geldi. Ayrıca ocak üyeleri geçtiğimiz hafta MHP’nin muhaliflerinden Meral Akşener’in ilimizde yaptığı konferansa gelerek Akşener pankartını indiren Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın’a destek olarak “Bozkurt Melikşah” diye slogan attı.

KENDİNİZİ KÜÇÜK GÖRMEYİN

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından alana kurulan platforma çıkılarak konuşmalar gerçekleştirildi. İlk konuşmayı Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın yaptı. Taşkın, “Teşkilatta mücadele etmek, ülkücü kalmanın anahtarıdır. Genç Bozkurtlar hiç kimse sizin kadar cesur ve ülkücü değildir. Kendinizi küçük görmeyin. Sizler büyük ve şerefli bir hareketin mensubusunuz. Duydum ki soysuzlar beni yerermiş. Yerseler de ben ülkücü bozkurtum. Tarih boyu it korktuğundan ürermiş, üreseler de ben ülkücü bozkurtum” diye konuştu.

16 NİSAN’DA EVET DEMEK ZORUNDASINIZ

İl Başkanı Aydın Ünlü, “Nevruz Yüce Türk milletinin yeniden dirilişidir. Nevruz birlik ve kardeşlik içerisinde geleceğe kardeşçe yürümektir. Önümüzde bir referandum süreci var. 16 Nisan tarihi devlet için önemli. Eğer siz bizlerin yaşadığı bu ülkede yaşamak istiyorsanız, bizim gibi sevilip, sevilmek, evlenmek, çoluk çocuğa karışmak istiyorsanız 16 Nisan’da evet demek zorundasınız. Ben size güveniyorum. Biz bu devletin sahibiyiz. Kim ne derse desin ölmek için can atan biziz. Devlet sevdası, ülkem dedikçe ezilen biziz. Bakın 15 Temmuz’dan öncesine devlet, ülkem dedik ezildik. Her yerden kapılardan döndürüldük. Bu memlekette hiçbir istediğimiz olmadı” ifadelerini kullandı.

ZAVALLI DİYENLERİ HERKES GÖRECEK

Ünlü, “15 Temmuz ile beraber bu ülkenin gerçek sahibinin ülkücüler olduğunu herkes yaşadı gördü. Bundan sonra ülkücüler bu devlette hak ettiğini alacak. Ülkücüler hatır görecek, itilmişliklerine, kakılmışlıklarına rağmen referandumda evet diyecek. Hiç yanılmayan bir siyasi liderimiz var. Bugün yine yanılmıyoruz. Bizim evet dememize rağmen hayır diyenlere bir bakın. Hayırı ne için diyorlar. Aydınlar isimi ile aydınlıkla alakası olmayan birilerinin platformuna çıkanlar kim? Benim çocuklarımın astığı bayraklarla, benim ülkücümün verdiği oylarla bir yerlere gelenler bugün hayır platformunda buluşup MHP’yi eleştiriyor. Bunları ülkücü hareket unutmayacak. O platformlardan benim ülkü ocaklarıma ‘zavallı’ diyenlerin zavallı olduğunu herkes görecek” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE DEMİR DÖVDÜLER

“Yeni anayasa önemli” diyen Ünlü “Yeni anayasaya niye hayır diyorlar. 18 yaşında milletvekili olurmuymuş. Buradan gençlere sesleniyorum. Çanakkale Savaşı’nda 15 yaşında çocukların verdiği son nefesin hatırına nefes alan bu millet, 18 yaşındaki çocuğunu niçin milletvekili adayı yapmasın? Bunu sizler bal gibi hak ediyorsunuz. Türkiye’nin Orta Doğu’da var olması adına referandum çok önemli. Ülkücüler hepimiz ailelerimizle birlikte sandıklara sahip çıkarak referandumda evet çıkması için mücadele yapacağız. Kim ne derse dersin sandıktan evet çıkması için mücadele edeceğiz. Geriye doğru bakın polis ve askerin içinde kimler varmış? Memleketi imamlar yönetiyormuş. Bir daha o imamların eline kalmamak için yeni anayasaya evet demek zorundayız” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın Ünlü ve Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın, Türklerin Ergenekon'dan çıkışını simgeleyen demir dövdüler.

Çiğdem ARMAĞAN