Aydın Ünlü:MHP sokağa inerse geri dönmez

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “MHP sokağa inerse geri dönmez” dedi.

Başkanlık Divanı'nı oluşturan MHP Kocaeli Teşkilatı basınla tanışmak amacıyla İmperial Otel’de bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasına MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İl Sekreteri İzzet Erdem ve Medya Tanıtım ve İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vedat Kuru katıldı.

Kocaeli kamuoyunun çok farklı bir MHP ile karşılaşacağını söyleyen İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP kendi planı ve programıyla çalışan bir siyasi parti. Bugün Başkanlık Divanı'nı tamamlamış, kendi İl Kadın Kolları Başkanı'nı atamış, MHP ile gönül bağı olan Kocaeli Milliyetçi ve Muhafazakar İş Adamları Derneği'ni kurmuş bir çalışma sistemiyle seçim sattı mahallinde olacak. Her yerde olan bir MHP görülecek Kocaeli de. Toplumu kucaklayan, her yere müdahil olmuş, çatışmayı değil uzlaşma kültürünü ana fikir olarak gösteren bir MHP olacak. Eğitim bizim için önemli. Teşkilat içi ve dışı olmak üzere 2 aşamalı bir eğitim planımız olacak. 3 Aralık itibari ile seçim provası yapacak güce sahip olacak. 3 Aralık’ta o gün seçim varmış gibi sabah 8.00’de sandıklarında okul başkanlarıyla birlikte sandıktan MHP’ye ne oy çıkacak verisini alarak bu veriyi MHP Genel Başkanı Türk Dünyasının Lideri Devlet Bahçeli’ye sunacak bir çalışma programı olacak. Bugün ülkücüler 2019 yılının alt yapısını kuran, parlayan yıldızı olacak güce sahiptir. Biz 2019’da genel ve yerel seçimlerde MHP’nin gücünü herkes Kocaeli’ de görecek” dedi.

TC DEVLETİ EN ADALETLİ DEVLETTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü değerlendiren Ünlü, “Adalet yürüyüşünde kimlerin adalet için yürüdüğünü herkes görüyor. Kimin için adalet, nerde adalet. Bu kavramı kendine göre yorumluyorsa Türk Devleti’nin adaletine güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en adaletli devlettir. 15 Temmuz’dan önce güvenmiyordum. Eleştirilmeyecek bir adalettir. 2007’de tutuklandığımda adalet yoktu. Bugün sistem değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Adaletten yok diye bahsedenler Türkiye Cumhuriyeti doktoru polisiyle adaletli bir şekilde yürüyor. Burnunu kanatmadan buraya getirdiler. İstanbul’a ulaştıracaklar. MHP sokağın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir siyasi partidir. MHP sokağa inerse geri dönmez. Sokağa inme sondur. Türkiye Cumhuriyetinin bekası ile ilgili son hamledir. MHP devletin bekası ve kırmızı çizgileriyle eş değer olmuş bir siyasi partidir. CHP’nin yürüyüşü gibi organizasyon MHP’nin fikir ve görüşünde yoktur. Adaletle ilgili sıkıntısı olanların çalışma yapacağı yer meclistir” dedi.

MHP’DE ESG SİSTEMİ OTURDU

Partinin yeni seçim plan ve programı hakkında bilgi veren Ünlü, “1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerinde yaptığımız tahminlerde 2 bin yanıldık. Bu sistem MHP’de oturmuş. Referandum da bana 184 bin dedi. MHP’nin referandumda Evet’ e katkısı 184 bin. Bunun inandırıcılığı 1 Kasım ve 7 Haziran verileridir. Kaybı herkes başka yerde arayacak. Bugün daha bunun profesyonel, bilgiye dayalı çalışma sistemiyle 2019’da iddialı olmak adına MHP’nin 180 bin bandına çıkmış oyunu yükseltmeyi hedefliyoruz. Ak Parti’nin çalışma programına bakıyorum 50 bin kişiyle 622 bin oy alan bir AK Parti var. Ama kayıtlı ve planlı çalışıyorlar. Her sandıkta 10 kişi var. O mu büyük elinde gücü olmayan 4 bin gönüllüyle 180 bin oy alan MHP mi büyük. Bu 4 bini 15 bin yapalım. Bizi engelleyen ne var. 180 bin oy almışız. Adam apartmanın 5’inci katında oturuyor. MHP’ye oy veriyor. Biz olsak da olmasak da veriyor. Biz o insanları seçim sattı mahalline sokmayı hedefliyoruz.” dedi.

VEDAT KURU KİMDİR?

Toplantı sonunda partinin yeni Medya Tanıtım ve İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vedat Kuru basına tanıtıldı. 1974 İzmit doğumlu olan Vedat Kuru evli ve 3 çocuk babası. Ocak kültüründen yetişen 2 nesildir devam eden hafriyat işini sürdürüyor. MHP'de aktif olarak ilk kez görev yapacak.