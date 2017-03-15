Aydınlar Ocağı’nda Meral Abla hazırlığı

Kocaeli Aydınlar Ocağı, İzmit’in yetiştirdiği siyasetçiler arasında bulunan, milliyetçi grubun ‘Hayır’ cephesindeki önemli isimlerden Meral Akşener’i ağırlamaya hazırlanıyor.

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Ruhittin Sönmez, dün Hoşgör Pastanesi’nde basın toplantısı düzenledi, tüm Kocaeli halkını 18 Mart Cumartesi günü Kocaeli Fuarı içinde bulunan Çağlayan Restoran’da gerçekleşecek, MHP Genel Başkan Adayı, İçişleri eski Bakanı ve TBMM eski Başkanvekili Sayın Meral Akşener’in konuşmacı olarak katılacağı “Milli İradeye Saygı” konulu konferansa davet etti.

Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın Meral Akşener’in ağabeyi, merhum Nihat Gürer ve arkadaşları tarafından 1985 yılında kurulduğunu hatırlatan Ruhittin Sönmez, “Kocaeli Aydınlar Ocağı olarak 1985’den beri yüzlerce siyaset ve devlet adamını, konusunda uzman bilim ve sanat insanlarını Kocaelililerle buluşturduk. Böylece 32 yıldır yaptığımız faaliyetlerimizle, ilke temelli duruşumuzla Kocaeli’nin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olduk. Bu hafta sonu da Meral Akşener’i ağırlayacağız. Sayın Meral Akşener, bilindiği gibi Türkiye gündemini etkileyen çok önemli bir şahsiyet. İçişleri Bakanlığı, TBMM Başkan Vekilliği görevlerini hakkıyla yapmış, görevleri esnasında olumlu izler bırakmış bir siyasetçi. Ancak son seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili listesine konulmadığı için artık milletvekili değil. Hatta partisinden ihraç edilmiş olduğu için resmen partili bile değil. O görünüşte sade bir vatandaş ama Türkiye’de çok geniş bir kesimin umudu oldu. Biz “İzmit’imizin kızı’ Meral Akşener’in Türkiye’de çok önemli bir kesimin umudu haline gelmesinden mutluyuz” dedi.

SEÇİMLER ÖZGÜRLÜK İÇİNDE YAPILMALI

Ruhittin Sönmez, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Bizim için kimin ‘evet’, kimin ‘hayır’ dediği önemli değil.İnsanlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve kendi hür düşüncelerine göre karar vermeleri çok önemli. Dileğimiz önümüzdeki halkoylamasının adil ve dürüst yapılmasıdır. Bize göre seçimler özgürlük için ve özgürlük içinde yapılmalıdır. Bir tarafta Devletin tüm imkânlarıyla, müthiş güç ve para kullanarak propaganda yapanlar var. Diğer tarafta ise kıt bütçeyle ve vatandaşın fedakârlıklarıyla kampanya yürütenler. Biz bu adaletsizliğe karşı, mağdur tarafından temsilcilerinden Meral Akşener’in Kocaeli’de milletle buluşabilmesi için kendisini İzmit’e davet ettik. Çok ciddi katılımın olacağını düşündüğümüz böyle önemli bir etkinliği gerçekleştirmek bizim için heyecan verici. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. 18 Mart Cumartesi günü saat 14.30 da İzmit Fuar İçi Çağlayan Restaurant’ta yapacağımız etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz”

Ayşegül KALAYCI