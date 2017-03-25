Aygün: 80 yılda yapılmayanlar yapılıyor

İzmit merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Hakkaniye Köyü’nde yaptırılan konak, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Aygün, "80 yıldan beri yapılmayan hizmetler, Ak Parti iktidarı döneminde yapılıyor." dedi.

Hakkaniye’de büyük bir coşkunun yaşandığı açılışa AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Müftüsü Musa Bilgiç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KONAKLAR, SIRDAN YAPILAR DEĞİL

Mehteran takımının gösteri yaptığı açılışta konuşan Başkan Doğan” göreve ilk gelişimizde halkımız konaklara layık diyerek mahalle konak projesini başlattık. Çok sayıda mahallemize içinde muhtarlık, kadınlarımıza ve çocuklarımız için kurs yerleri, sağlık birimi, çok amaçlı salon, emekli evi, gibi herkese hitap edecek alanların olduğu konaklar yaptık. Bu konaklar sıradan yapılar değil, mimarisiyle, kullanımıyla herkesin örnek alacağı yerler. Konakları sadece şehir merkezinde değil köylerimizde de yapıyoruz. Köylerimizi çok seviyoruz ve hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Köylerimiz yaptığımız güzel hizmetlerle artık cazibe yerleri haline geldi. Eskiden köyden şehre göç olurdu, artık şehirden köye dönüşler başladı.

MİLLETİN KURUŞUNU MİLLET İÇİN HARCIYORUZ

Haramı helali bilerek çalışıyor, milletin kuruşunu rantçılara, çıkarcılara kaptırmadan yine halkımız için harcıyoruz. Bunun sonunda da böylesine güzel hizmetler ortaya çıkmaktadır. Köylümüz en güzel konaklara layık. Köylümüzün ayağı çamura basmasın diye kapı önlerine kadar parke yapıyoruz. Camilerimizin eksiklerini gideriyor, türbelerimizi restore ediyoruz, çeşmeler yapıyor, okullara destek oluyor, köylerdeki tarihi camilerimizi restore ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda sizlere hizmet için durmadan, yılmadan çalışıyoruz. Ülkemizde bir bereket ve bolluk varsa bu sizlerin bizlere olan güveni sayesindedir. Daha yapacağımız çok iş var. Yavrularımıza, sizlere hizmet etmek bizim için onurdur. Arkamızda durun, bize dua edin yeter.

DÜŞMANLARA EN GÜZEL CEVAP EVET OLACAK

Hem içerde, hem de dışardaki düşmanlarla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede en büyük güvencemiz sizler ve bizler için edeceğiniz dualardır. Almanya’sı, Hollanda’sı, Belçika’sı ülkemizin yükselişini, gelişmesini, birlik ve beraberliğimizi engellemek için büyük bir yarış içindeler. En büyük korkuları 16 Nisan’daki referandumda halkımızın evet demesidir. Bunu engellemek için de hem içerde, hem de dışarıda saldırıp duruyorlar. Ne kadar oyun oynasalar da, ne yapsalar da, hedeflerine ulaşamayacaklar. Referandumda vereceğimiz evet oylarıyla ülkemiz üzerine kurdukları planlar boşa çıkacak ve Türkiye olarak önümüzde hiçbir güç duramayacak. Bütün korkuları Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması, Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderimiz bulunmasıdır. Bu mücadele yavrularımızın geleceğinin mücadelesidir, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasının, dünyadaki mazlumların mücadelesidir, bu mücadele İslam’ın mücadelesi” şeklinde konuştu.

80 YILDA YAPILMAYANLAR YAPILIYOR

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün de yaptığı konuşmada “80 yıldan beri yapılmayan hizmetler, Ak Parti iktidarı döneminde yapılıyor. Siyaset halka hizmetse, bunu görmek sizin en doğal hakkınız. Bu güzellikleri yaşamak için, ekonomik istikrarı sağlamak için siyasi istikrar şart. Siz asıl, biz vekiliz. 16 Nisan’da bir referandum var. Referandum ile koalisyonlar artık olmayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizdeki istikrar kalıcı olacak, ekonomik buhranlarla karşılaşmayacağız. Türkiye büyümeye devam edecek. Ülkemizin büyümesinden rahatsız olan Avrupa, hayır diyor. Terör örgütlerine, hayırcılara destek veriyorlar. Ülkenin sahibi olan sizlersiniz, kararı verecek olan da yine sizlersiniz” dedi.

Bu arada konağın açılışı sırasında Hakkaniye Orta Okulu’ndan 20 öğrenciye de bisikletleri verildi.

