Aygün: "Bir anayasa değişikliğidir, iktidar olma yarışı değildir"

Nezih Ticaret’in sahibi, iş adamı M.Nezih Erdem, AK Parti yöneticilerini fabrikasında ağırladı.

Fabrika yemekhanesinde düzenlenen törene AK Parti Kocaeli milletvekili Zeki Aygün, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl Yöneticisi Ahmet Sönmez, İlçe Başkan Yardımcısı Nihal Adar ve İlçe Yöneticisi Aykut Sunar da katılım sağladı. Konuklarını büyük bir misafirperverlikle ağırlayan Nezih Ticaret sahibi Nezih Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eskiye dayanan bir dostlukları olduğunu ve Türkiye’nin çok önemli bir lidere sahip olduğunu vurguladı.

AK Parti Milletvekili Zeki Aygün, “Bugün yapılan değişiklik bir anayasa değişikliğidir, iktidar olma yarışı değildir. 16 Nisan ülkemizin istikrarını sağlayacak bir anayasa değişikliğidir. Bu anayasa değişikliği de, çift başlı sistemi tek başlı hale getirmektir. Bir geminin iki kaptanı olmaz, tek kaptanı olur. Bu ülkenin gerçek sahibi millettir” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Avrupa’nın ‘Hayır’ çalışması yaptığını söyledi.

“Avrupa’nın bin yıldır sürdürdüğü Haçlı anlayışı değişmedi. Almanya, Fransa, çıldırıyorlar. Arap dünyası bize dönmeye başladı, yatırımlar yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Diyadin ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, “Diyadin olmazsa, Kızıltepe olmazsa İzmit olmaz. Orası olmadı mı sıra buraya gelir. Bizim birlik ve beraberlik içinde ülkemize sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

