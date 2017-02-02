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Aygün, GKD’ye konuk oldu

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Aygün, GKD’ye konuk oldu
Kocaeli AK Parti Milletvekili Zeki Aygün Genç Kocaelililer Derneği’ni (GKD) ziyaret etti. Aygün,dernek üyeleriyle Türkiye ve Türkiye’nin geleceği hakkında sohbet etti.

Kocaeli AK Parti Milletvekili Zeki Aygün Genç Kocaelililer Derneği (GKD) yönetimiyle bir araya gelerek Türkiye ve Türkiye’nin geleceği hakkında söyleşisi gerçekleştirdi. GKD Başkanı Sedat Köse ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşiye AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Tolga Ok, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol, dernek üyeleri Filiz Kayabay, Ayşegül Ayaz, İsmail Kolaylı, Gürcan Seymen, Baturhan Üretürk, Halil Kesikbaş, Yunus Akyürek, Özkan Naz ve  Oktay Kocatekin katıldı.

Dernek başkanı Sedat Köse ve yönetimi katılımlarından dolayı AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’e teşekkür etti. Gündemi değerlendiren ve Türkiye’nin geleceği hakkında bilgi veren Aygün, katılımcıların sorularını yanıtladı. Söyleşinin çok verimli olduğunu söyleyen Aygün, en kısa zamanda tekrar bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtlamak istediğini ifade etti.

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