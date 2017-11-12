Aygün, İYİ Parti’yi değerlendirdi:“Cadı Sementa gibi sorun mu çözecek?”

Birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. İYİ Parti ne yapacak? Cadı Sementa gibi burnunu oynatıp Türkiye’nin sorunlarını mı çözecek?”

AK Parti Milletvekili Zeki Aygün bugün SEKA Park Otel’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündem değerlendirmesi yaptı. Programda Medya ve Tanıtım’dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yusuf Akın’da hazır bulundu. Basın açıklamasında Aygün, yapmış olduklarını çalışmaları kamuoyuna duyurdu. Haftanın 3 günü mecliste çalışma yaptıklarını kalan 4 günü ise ilimize gelerek yaptıkları çalışmaları vatandaşa anlattıklarını ifade eden Aygün, “İlçe başkanlarımızla programlar yapıp, STK ve seçmenlerimizle görüşüyoruz. Toplumun her kademesine dokunuyoruz. Bütçe görüşmeleri başlamadan basın ile görüşmek istedik. Bütçe gelişmelerinde çünkü kapalı gişe oynayacağız” diye konuştu.

HALLAÇ PAMUĞU GİBİ DAĞITTIK

Saha çalışmaları hakkında bilgi veren Vekil Aygün, “Sanayi, Teknoloji ve enerji komisyonunda bulunuyorum. 4 hafta önce komisyonla Kocaeli’ye geldik. TÜBİTAK, OSB, Bilim Vadisi’ni ziyaret ettik. Ülkenin kalkınması kendi ürettiğini kendi tüketip, fazla ürettiğini satmasıyla olur. Benim ürettim cebime girerse kazanç olur. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. ASELSEN’i gezdik, kendi ürettiğimiz silahları inceledik. Bu yüzden Doğu’da terörün belini kırdık. Türk askeri 30-40 yıldır Hakkari Şemdinli’ye giremiyordu. Şu an o bölgeyi hallaç pamuğu gibi dağıttık. Bunları üretmek için finansmana ihtiyacımız var. Yapılan zamların izahı izah edilmeyince, halkın tepkisi oluyor. Savunma sanayide yapılanları hayata geçirirsek, Türkiye şu an dışa bağımlı olmadan savunma sanayisi yapacak durumdadır” ifadelerini kullandı.

GEBZE METRO İHALESİ YAPILACAK

Saha çalışmalarından söz eden Aygün,” Bölgemizde iki önemli hastane var. İzmit Devlet ve Gebze Fatih Hastanesi. Bu hastaneler Aralık sonunda açılacak. Bitmiş durumda, ince işler kaldı. Bunlar hayata geçince Kocaeli sağlık alanına büyük başarı sağlayacak. Son sistemler donatılıyor. Kocaeli’nin en büyük sorunlarından biri ulaşım. Tramvayı yaptık, bunu bir tarafı Plajyolu’na kadar, diğer kısmı da Alikahya’ya kadar uzatılması planlanıyor Çok büyük rahatlık. Metro olayı var. Şu an planlama çalışmaları yapılıyor. Gebze’nin ki bu yıl ihaleye yapılacak. Gebze’den Havaalanı’na kadar olan kısmı planlanıyor” şeklinde konuştu.

TOKAT YİYEN DEĞİL, ATAN ÜLKEYİZ

İzmitli Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti’ye değinen Aygün, “Bugün Türkiye’nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. İYİ Parti ne yapacak? Cadı Sementa gibi burnunu oynatıp Türkiye’nin sorunlarını mı çözecek? Bu ülkenin kalkınması, birlik ve beraberliğin pekiştirmesindendir. Mevcut muhalefet parti yetmediği için yeni bir muhalefet partisi kurdular. Nasıl 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir araya gelerek Ekmeleddin İhsanoğlu’nu dış güçlerin baskısıyla aday gösterdiler. Halkımız bunlara cevap verdi. 2019 seçimlerinde de halkımız aynı verecektir. Artık tokat yiyen değil, tokat atan bir ülkeyiz” açıklamasında bulundu.

SİYASETİN OKULU BURALARDIR

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy’un bir hafta süre içerisinde istifa etmesi hakkında görüş bildiren Aygün, “Siyaset öyle bir şey ki havasını teneffüs etmemiş, hareketini görmemişseniz olmaz. İş hayatı içinden gelmiş biri başarılı olamaz. Siyasetin okulu buralardır. O gün o tercihi yapmış, bu günde bu tercihi yapmış. Saygı duymak lazım” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN