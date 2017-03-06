Aygün, Körfez köylerini dolaştı

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı SKM tarafından düzenlenen köy gezilerine ilişkin programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün de eşlik etti.

AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ve partililer önderliğindeki heyet, Körfez ilçenin 16 köyünü ziyaret ediyor. Programa uygun biçimde gerçekleşen bu ziyaretin son bölümüne milletvekili Zeki Aygün de katıldı. Aygün, Sevindikli Köyü’nde vatandaşla bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması ile ilgili bilgiler verdi. Aygün, ‘Evet’ denilmesi halinde ülkenin elde edeceği avantajlardan söz etti, anayasanın değişecek 18 maddesiyle ilgili ayrıntıları iletti.

AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem de, köy ziyaretlerinin son derece verimli geçtiğini belirtti, kafası karışık olan vatandaşların büyük bölümünün ‘Evet’ konusunda ikna olduğunu anlattı.