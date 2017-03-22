Aygün ve Baran Körfez’de 'evet’ turunda 

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile Körfez’de ziyaretlerde bulunarak 'evet' için vatandaşlardan destek istedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, önceki gün seçim çalışmaları kapsamında Körfez’e geldi. Kadın Kolları’nın düzenlediği ‘Mahalle Buluşmaları’na katılan Milletvekili Aygün, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe teşkilat üyeleriyle birlikte Hereke’de esnaf ziyaretlerinde de bulundu. Esnaf ve vatandaş buluşmasında yeni sistem hakkında merak edilenleri cevaplayan ve yanlış bilinenleri de doğrularını aktaran Milletvekili Aygün, Körfez’in 16 Nisan’da zalimlere karşı güçlü bir evet ile en güzel cevabı vereceğini belirtti. Teşkilat üyeleri de Hereke genelinde ‘evet’ broşürleri dağıttı.

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, “Günümüz dünyasında demokrasinin tanımı, halkın iradesinin ne kadar çok yönetime yansıması demektir. Halkın iradesinin yansıması da parlamentonun daha etkin bir yapıya bürünmesidir. Bunun en güzel ve en etkin olacağı uygulama da yeni anayasa değişikliği ve başkanlık sistemidir” dedi.