  • BIST 89.728
  • Altın 145,083
  • Dolar 3,6230
  • Euro 3,9092
  • Kocaeli 18 °C

Aygün ve Baran Körfez’de 'evet’ turunda 

»
Aygün ve Baran Körfez’de 'evet’ turunda 
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile Körfez’de ziyaretlerde bulunarak 'evet' için vatandaşlardan destek istedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, önceki gün seçim çalışmaları kapsamında Körfez’e geldi. Kadın Kolları’nın düzenlediği ‘Mahalle Buluşmaları’na katılan Milletvekili Aygün, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe teşkilat üyeleriyle birlikte Hereke’de esnaf ziyaretlerinde de bulundu. Esnaf ve vatandaş buluşmasında yeni sistem hakkında merak edilenleri cevaplayan ve yanlış bilinenleri de doğrularını aktaran Milletvekili Aygün, Körfez’in 16 Nisan’da zalimlere karşı güçlü bir evet ile en güzel cevabı vereceğini belirtti. Teşkilat üyeleri de Hereke genelinde ‘evet’ broşürleri dağıttı.

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, “Günümüz dünyasında demokrasinin tanımı, halkın iradesinin ne kadar çok yönetime yansıması demektir. Halkın iradesinin yansıması da parlamentonun daha etkin bir yapıya bürünmesidir. Bunun en güzel ve en etkin olacağı uygulama da yeni anayasa değişikliği ve başkanlık sistemidir” dedi.

Bu haber toplam 279 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özcan Purçu Kocaeli'ye geliyor21 Mart 2017 Salı 12:19
  • CHP'liler Kocaeli'ye geliyor21 Mart 2017 Salı 12:17
  • Başkan Üzülmez, TDBB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı21 Mart 2017 Salı 12:12
  • Katırcıoğlu: “Yeni sistem, yerli ve millidir”21 Mart 2017 Salı 10:50
  • İzmit’te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlatılacak21 Mart 2017 Salı 10:48
  • Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti21 Mart 2017 Salı 09:07
  • Bakan Soylu: Terör örgütü artık uzatmaları oynamaktadır20 Mart 2017 Pazartesi 22:37
  • Kurtulmuş: Yeni KHK çıkacak20 Mart 2017 Pazartesi 19:38
  • Bakan Çelik'ten “GDO'lu ekmek” iddialarıyla ilgili açıklama20 Mart 2017 Pazartesi 19:00
  • 'Hayır' bayrakları paralel asılınca...20 Mart 2017 Pazartesi 15:20
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti