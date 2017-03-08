Aygün ve Doğan 'evet’i anlatıyor

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile birlikle Serdar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek referandum öncesi yeni sistemle ilgili vatandaşlara bilgi verdiler.

Milletvekili Zeki Aygün ve Başkan Doğan, Serdar Mahallesi’nde Sefa Camii, Orkide Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, taksi durağı ve Yeşil Camii cemaatiyle bir araya gelip uzun süre sohbet ettiler. Vatandaşlarla oldukça sıcak ve samimi bir ortamda karşılıklı görüş alış verişinde bulunan Aygün ve Doğan, “Ülkemizin menfaati ve geleceği için referandumda evet demeliyiz. Genelde Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin getirdiği bereketi bizde yerelde sizlere ulaştırıyoruz.

16 NİSANDAN SONRA BEREKET DAHA DA ARTACAK

Serdar mahallemizde çok hizmetler yaptık. Bu bereket sadece şehrimizde değil ülkemizin her köşesinde var. Allah’ın izniyle 16 Nisan’dan sonra sandıklardan çıkacak evetlerle bu bereket daha da artacak. Türkiye daha zengin, daha demokratik, daha güçlü bir ülke olacak. Sadece milletimizin değil tüm mazlumların da umudu, koruyucusu, kollayıcısı olacak. Tabi ki, bu yükselişi istemeyenler aleyhte çalışmalar yapıyorlar. Ama bakın bunu kimler yapıyorlar. Zaten kimlerin bu sisteme karşı çıktığını gördüğünüzde aslında ne kadar doğru bir iş yapıldığını sizlerde anlayacaksınız.

KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR

Biz, binyıllardır bu topraklarda kardeşte yaşıyoruz. Şehrimiz de, ülkemizin dört bir yanından gelen farklı kültürlerin bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir yer. Bizim bu birliğimizi bütünlüğümüzü huzurumuzu bozmak isteyenler tarihten buyana üzerimize geliyor. Topla tüfekle bizi yenemeyeceğini anlayan bu ülkeler maşaları olan PKK, PYD, DEAŞ, HDP, FETÖ’yu kullanarak bizi bölüp parçalamak istiyorlar. Dün olduğu gibi bugün de yarın da başaramayacaklar. Vatandaşımızın bizlere inancı ve güveni, Allah’ın da izniyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya başladığımız andan itibaren ülkemizin yükselişini kimse engelleyemeyecek” şeklinde konuştular.