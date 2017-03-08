  • BIST 90.501
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6898
  • Euro 3,8969
  • Kocaeli 9 °C

Aygün ve Doğan 'evet’i anlatıyor

»
Aygün ve Doğan 'evet’i anlatıyor
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile birlikle Serdar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek referandum öncesi yeni sistemle ilgili vatandaşlara bilgi verdiler.

Milletvekili Zeki Aygün ve Başkan Doğan,  Serdar Mahallesi’nde Sefa Camii, Orkide Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,  taksi durağı ve  Yeşil Camii cemaatiyle bir araya gelip uzun süre sohbet ettiler. Vatandaşlarla oldukça sıcak ve samimi bir ortamda karşılıklı görüş alış verişinde bulunan Aygün ve Doğan, “Ülkemizin menfaati ve geleceği için referandumda evet demeliyiz. Genelde Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin getirdiği bereketi bizde yerelde sizlere ulaştırıyoruz.  

16 NİSANDAN SONRA BEREKET DAHA DA ARTACAK

Serdar mahallemizde çok  hizmetler yaptık. Bu bereket sadece şehrimizde değil ülkemizin her köşesinde var.   Allah’ın izniyle 16 Nisan’dan sonra sandıklardan çıkacak evetlerle bu bereket daha da artacak. Türkiye daha zengin, daha demokratik, daha güçlü bir ülke olacak. Sadece milletimizin değil tüm mazlumların da umudu, koruyucusu, kollayıcısı olacak. Tabi ki, bu yükselişi istemeyenler aleyhte çalışmalar yapıyorlar. Ama bakın bunu kimler yapıyorlar. Zaten kimlerin bu sisteme karşı çıktığını gördüğünüzde aslında ne kadar doğru bir iş yapıldığını sizlerde anlayacaksınız.

KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR

Biz, binyıllardır bu topraklarda kardeşte yaşıyoruz. Şehrimiz de, ülkemizin dört bir yanından gelen farklı kültürlerin bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir yer. Bizim bu birliğimizi bütünlüğümüzü huzurumuzu bozmak isteyenler tarihten buyana üzerimize geliyor. Topla tüfekle bizi yenemeyeceğini anlayan bu ülkeler maşaları olan PKK, PYD, DEAŞ, HDP, FETÖ’yu kullanarak bizi bölüp parçalamak istiyorlar. Dün olduğu gibi bugün de yarın da başaramayacaklar.  Vatandaşımızın bizlere inancı ve güveni, Allah’ın da izniyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya başladığımız andan itibaren ülkemizin yükselişini kimse engelleyemeyecek” şeklinde konuştular.

doo1-001.jpg

Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP taşındı, tören iptal 06 Mart 2017 Pazartesi 15:38
  • Bakan açıkladı! Kaçak geçiş yapan araç sayısı...06 Mart 2017 Pazartesi 12:42
  • “Referandum bitecek yine birlikte yürüyeceğiz”06 Mart 2017 Pazartesi 11:50
  • Hapisteki FETÖ'cülerin yeni planı deşifre edildi06 Mart 2017 Pazartesi 09:47
  • Kimlikte yeni bir dönem daha!06 Mart 2017 Pazartesi 09:22
  • Türk Metal üyelerine Alp’ten ‘Evet’ brifingi06 Mart 2017 Pazartesi 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği tarih kesinleşti05 Mart 2017 Pazar 16:25
  • Erdoğan Yılmaz, KOTO'ya aday olacak mı?05 Mart 2017 Pazar 11:00
  • Şuyulandırma başladı! İzmit’e değer katacak04 Mart 2017 Cumartesi 21:55
  • İki bakan havadan inceledi04 Mart 2017 Cumartesi 19:41
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti