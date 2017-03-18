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Aygün'den önemli açıklamalar

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Aygün'den önemli açıklamalar

AK Parti Milletvekili Zeki Aygün bugün hemşehrileriyle buluştu.  Aygün, Kocaeli Rizeliler Derneği ile derneğin Yahya Kaptan’da bulunan lokalinde bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Programda İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Rizeliler Dernek Başkanı Osman Çakır  ve parti teşkilatı da hazır bulundu. Birlikte yapılan kahvaltının ardından 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına dua yapıldı. Ardından konuşma yapan Dernek Başkanı Osman Çakır, “5-6 Mayıs tarihinde bir aksilik olmasa İnterteks Fuar alanında Rize Günleri yapacağız. Sizlerden de desteğinizi rica ediyorum” dedi. 

MEKANLARI CENNET OLSUN
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, “Türk milleti bugünlere vatanı için canını esirgemeden verenler sayesinde gelmişti. Çanakkale’de bu şehitlerden biri. Çanakkale Destanı Vatan dara düştüğünde 17’sinden 70’ine, kadınından, gencine namusu için mücadele vermiş bir destandır. Kurutuluş Savaşı’nda da 15 Temmuz’da da şehit olanların mekanları cennet olsun” açıklamasında bulundu.

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BİZ DİREKT "EVET" DEMELİYİZ
“Mıhlamayı yedik mıh gibi olduk” diyen Başkan Doğan, “Enerjimiz yerinde. Şehrimizde tramvay olayı dışında her şey iyi gidiyor. Tramvay da iyi ama esnafımızın sıkıntısı var. Az kaldı biraz sabır. Bütçemizi bu sene sizlerin emrine en iyi şekilde sunduk. İzmit Belediyesi parayı iyi kullanan bir belediye. Tasarrufta örnek belediye. Bizim halkımız en güzeline layık. Bunu yaparken Cumhurbaşkanımı, bakanımız, vekillerimiz, büyükşehirimiz birlikte yapıyoruz. Önümüzde 16 Nisan referandumu var. Sandıktan çıkacak sonucun evet veya hayır olmasını kim nasıl tercih eder. Hollanda hayır istiyor. Türkiye’nin ileri gitmesini asla istemiyorlar. Türkiye düşmanları hayır istiyorsa biz direk evet demeliyiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Doğan, bir türlü derneğe yer ayarlayamadığını söyleyerek, bu konuyu Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ile görüşeceğini kaydetti.

"ZULÜM KARŞISINDA SUSMAMALIYIZ"
Çanakkale Şehitlerine Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Vekil Aygün, bugün hala savaşın devam ettiğini ancak bunun ekonomik savaş olduğunu ifade etti. Aygün, “Bu kadar zulüm karşısında susarsak dilsiz şeytanız. Türkiye’nin gücü var. Dünyada ki bütün liderler dilsiz şeytandır. Ama benim liderim şeytan değildir. Bu görmemek için ya kör olmalıdır ya da bu ülkeye düşman olmak gerekir. Şimdi topumuzu, tüfeğimizi kendimiz yapıyoruz. ‘Eyvah Osmanlı canlandı’ dediler.  Gezi Olayları, Kobani ve 15 Temmuz darbe girişimi yaptılar. Ama tutmadı. Çanakkale torunları müsaade etmedi” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

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