Aygün,“Milletimiz destan yazdı”

Çınarlı Deprem Şehitliği’nde vatan için şehit düşen kahramanlarımızı kabirleri başında ziyaret eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, “15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde iradesine sahip çıkarak büyük bir destan yazdı” dedi.

Şehitliği ziyaret ettiler

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, İlçe Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İlçe Başkanı İbrahim Şirin ve beraberindeki heyet Çınarlı Deprem Şehitliği’nde vatan için canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimizi kabirleri başında ziyaret etti. Şehit mezarlarının yanı başında dualar eden heyet birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Türk halkının 15 Temmuz darbe girişiminde tüm dünyaya gücünü çok net bir biçimde gösterdiğini belirtti.

“Milletimiz iradesine sahip çıktı”

Millet olarak hain girişim gecesi sokaklara döküldüklerini aktaran AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, “Vatandaşlarımız hiçbir siyasi görüşü gözetmeden 15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişiminde sokaklara döküldü. Milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde iradesine sahip çıkıp tüm dünyaya gücünü göstererek büyük bir destan yazdı. Nice evlatlarımız o gece vatana canlarını siper ederek şehit oldu. Bu uğurda canlarını veren 249 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim şahadetlerini kabul, mekanlarını cennet eylesin” dedi.

“Halkımız büyüklüğünü gösterdi”

Türk milletinin 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini belirten Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Milletimiz çok büyük bir tarihe sahip. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de halkımız bu büyüklüğünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Tankların, silahların, uçakların karşısında dimdik ayakta duran şanlı milletimiz vatan uğrunda canını ortaya koydu. Söz konusu vatan olunca halkımız kenetlenerek hainlere geçit vermedi ve iradesine sahip çıktı. Ülkemiz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle bir durum yaşatmasın” dedi.