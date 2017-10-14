Ayhan: “Gıda israfı servetimizi eritiyor”

Türkiye’de her gün 7 milyon ekmek çöpe atılırken meyve sebzenin yüzde 40'ı israf ediliyor.

Dünyada genelindeki gıda israfıyla ilgili konuşan KOÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ayhan, israfın temel nedeninin gıdaların dengesiz bir şekilde dağıtılması olduğunu belirtti. Ayhan, “Bir tarafta açlıktan ölen insanlar bir tarafta da obezite sorunu yaşayan insanlar var. İsraf edilen gıdaların yüzde 25’iyle dünyadaki tüm açlar doyabiliyor. Bu sayı bile gıda israfının ne boyutta olduğunu gösteriyor” dedi.

Devlet ve Millet İsrafa Karşı El Ele Vermeli

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ayhan, gıda israfının önlenmesi için insanların bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İsrafa karşı bilinçlendirme aileden başlar. Kişi çocuk yaştan itibaren israf etmemeyi öğrenmelidir. Toplumun tüm katmanları bir birini desteklerse israf etmeme bilinci yerleşir. İsrafın hem sosyal hem ekonomik hem de dini boyutu ele alınmalıdır. İsrafı önlemek için devlet kurumları tarafından projeler geliştirilebilir” dedi.

“İnsanın Vücudunu Koruması Vacip”

İslam dinine göre bir insanın vücudunu korumasının vacip olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ayhan, insanların tıka basa yemek yemesinin yanlış olduğunu belirtti. Ayhan, “Açık büfe bir restorana gittiysek tıka basa yememiz gerekmez. Peygamber Efendimiz (sav) ‘Midenizi tıka basa doldurmayın. İlla çok yiyecekseniz, midenizin 1/3’ünü suya, 1/3’ünü yemeğe 1/3’ünü de havaya ayırın’ diye buyurmuştur. Bugün de sağlık uzmanları çok yemenin insan üzerindeki olumsuz etkilerini kanıtlamış durumda. İsraf ederek aslında milli servetimizi yok ediyoruz” ifadelerini kullandı.