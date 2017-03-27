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Ayhan Zeytinoğlu: Sanayici üretim artışına henüz ısınamadı

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Ayhan Zeytinoğlu: Sanayici üretim artışına henüz ısınamadı
Mart ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kapasite kullanımı yerinde saydı. Sanayici üretim artışına henüz ısınamadı” dedi.

Mart ayı Türkiye Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendiren Ayhan Zeytinoğu kapasite kullanımında istenen artışın henüz sağlanamadığını söyledi. Zeytinoğlu “Kapasiteler ciddi bir değişiklik göstermedi. Önümüzdeki aylarda mevsimsel nedenlerle artış bekliyoruz. Firmalarımızdan aldığımız geri bildirimler bu beklentimizi doğruluyor.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının mart ayı kapasite kullanım oranları, hem geçen yılın aynı dönemine göre, hem de geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 70,7 olarak ve Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye geneli imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı da bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak ve bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. Ayhan Zeytinoğlu Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası tarafından açıklanan kapasite kullanım oranı ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Gerek Merkez Bankası ve gerekse Odamız tarafından açıklanan kapasite kullanım oranlarının otomotiv, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde artış olduğunu, ancak makine, petrol ürünleri ve elektronik imalatı sektörlerinin kapasite oranlarını aşağı çektiğini görüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 26’sı, nisan ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının artacağını, yüzde 56’sı ise bu miktarın değişmeyeceğini ve yüzde 18’i azalacağını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 22’si dış piyasa siparişlerinin artacağını, yüzde 57’si sipariş miktarında bir değişme olmayacağını, yüzde 21’i ise azalacağını ifade etmişlerdir.” dedi.


 

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