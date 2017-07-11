Ayhan Zeytinoğlu yeniden İKV Başkanı seçildi

10 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen 55. Olağan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı olan Ayhan Zeytinoğlu yeniden seçildi.

İKV’nin mütevelli kurum başkanları, destekçi kurum temsilcileri ve delegelerinin katılımıyla İstanbul’da yapılan Genel Kurul’da, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Temmuz 2016 - Temmuz 2017 tarihleri arasında Vakfın faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Genel Kurul’un açış bölümünde ayrıca, AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, TOBB Başkanı Yardımcısı Ali Kopuz, İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros birer konuşma gerçekleştirdi. Mütevelli kuruluş temsilcileri, AB üyeliği perspektifinin daha da ön plana çıktığını belirterek, İKV’nin “Türkiye’nin AB uzmanı” olarak bu süreçte kritik bir rol oynadığına işaret ettiler.

İKV Başkanı Zeytinoğlu konuşmasında, 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5 olarak kaydedilen büyüme hızının tüm olumsuzluklara rağmen Türk ekonomisinin canlanma yolunda olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin kalkınmasında ve demokratikleşmesinde AB sürecinin olumlu etkileri olduğu belirten Zeytinoğlu, yapısal reformlar, temel hak ve özgürlüklerin tesisi ile hukukun üstünlüğü açısından da AB üyelik süreci önemli bir çıpa olduğunu hatırlattı.

YENİ FIRSATLAR

Başkan Zeytinoğlu, Türk iş dünyası, sanayi, tarım ve hizmet sektörleri açısından yeni fırsatları gündeme getirecek olan gümrük birliğinin güncellenmesinden fayda sağlamak için kapsamlı bir strateji çerçevesinde gerekli uyum ve hazırlık çalışmalarının yapılması son derece önemli olduğunu vurguladı. Zeytinoğlu ayrıca, Türkiye’nin OHAL koşullarını aşarak normalleşme sürecinde ilerlemesi, demokratik ve yapısal reformlara hız verilmesi ile bu olumlu gidişatın daha da pozitif bir seyre dönüşmesini ümit ettiğini söyledi.

FAYDA SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Başkan Zeytinoğlu konuşmasında son olarak şunları ekledi: “Başta TOBB olmak üzere değerli mütevelli kurumlarımız ve destekçilerimizin katkıları ile “Türkiye’nin AB uzmanı” olarak ülkemizin kalkınması, demokratikleşmesi ve küresel sisteme entegrasyonu açısından son derece önemli olan AB ile ilişkiler ve küresel gelişmeler konularında çalışmaya devam etmeyi ve bizden beklenenlerin ötesinde fayda sağlamayı hedefliyoruz”.

İKV'nin yeni Yönetim Kurulu'nda Ayhan Zeytinoğlu, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Işınsu Kestelli, Atila Menevşe, Ahmet Sayar, Yavuz Canevi, Dr. Zeynel Abidin Erdem, Bülent Kasap, Zeynep Bodur Okyay, Sedat Zincirkıran, Ali Sami Aydın, Sami Yılmaz, İlhan Soylu, Şükrü Alkan, Özgür Burak Akkol, Simone Kaslowski, İsmail Gülle, Hasan Hüseyin Coşkun ve Mustafa İçöz yer aldı.