AYIDAN POST, GÂVUR’DAN DOST OLMAZ

Zalimlikte sınır tanımayan bazı Avrupa ülkeleri ve diğer şer güçler, güçlü Türkiye ve birleşik bir İslam dünyasının kurulmasından korktuklarından, tarih boyunca gizli açık daima ülkemiz ve İslam âlemi aleyhinde her türlü ihanetleri yapmaktan geri durmadılar. Kendi kültür ve medeniyetleri haricindeki diğer medeniyetleri, özelikle İslam medeniyetini kabullenemeyen zalimler, dünya barışını bozarak, kendi zevallerine zemin hazırladıklarını anlayamayacak kadar kör ve sağırdırlar.

Zulümde, ihanette, nankörlükte sınır tanımayan şer güçler, Yüce Allah’ın şu ilahi fermanına engel olamayacaklardır. “ Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar; Allah ise, kâfirler hoşlanmasa da nurunu tamamlamayı diliyor. (Tevbe 32,Saff 8) Bu ayetin tecelli etmesi için, İslam ümmeti de şu ayetlere dikkat etmelidir.[“Allah’a ve peygamberine itaatten ayrılmayın ve birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal 46) “ Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan fukara sizlersiniz. Allah ise, zengindir. Hamd ile övülecek veli nimet O’dur. Dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk getirir. Bu Allah’a göre zor bir şey değildir.” ( Fatır 15-16-17)

Müslümanlar zulme karşı galip gelmek istiyorlarsa ki istiyorlar; Bundan sonra yapılacak iş lafımızı eğip bükmeden, birbirimize hakaret etmeden, zalimlerin fitne ve fesatlarına alet olmadan, maddi güçlerinden korkmadan, şahsı çıkar ve menfaatlerimizi düşünmeden İslam kardeşi olmalıyız. Bunun yolu da, Hud suresinin 112 ayetinde emredildiği gibi “Onun için emrolduğun gibi dosdoğru ol” ilahi fermanına göre hareket ederek, her türlü tefrikayı bir tarafa bırakarak, samimi bir şekilde Kur’an ve sünnete sarılmalıyız. Nur suresinin 31. Ayetinin sonunda buyrulduğu gibi “Ey Mü’minler hep birlikte Allah’a Tevbe edeniz ki, kurtuluşa eresiniz”

Zalimlikte ileri gitmiş bazı Avrupa ülkeleri ve diğer şer güçler şunu bilsinler ki; “ Korkunun ecele faydası yoktur” gün gelecek karşınıza güçlü bir Türkiye, birleşik bir İslam dünyası ile karşı karşıya kalacaksınız. O zaman dünyanın nasıl yönetildiğini, hürriyetin ne anlama geldiğini, adaletin nasıl işletildiğini, paylaşımın nasıl yapıldığını, barışın nasıl sağlandığını, temel insan haklarının nasıl korunduğunu yaşayarak göreceksiniz. Utanacak yüzünüz kaldıysa, tarih boyunca müslümanlara yaptıklarınızın utancını yaşayarak, ister istemez İslam medeniyetine selam durmuş olacaksınız

Yüce Allah (CC) zalim şer güçlerle ticaret yapmayı, uluslararası ilişkiler kurma noktasında müslümanları yasaklamaz. Onları başımıza emir, yönetici yapmayı yasaklar. Bu hususta şöyle buyrulmaktadır. Al-i İm 119) “ Ey iman edenler Yahudi ve Hıristiyanları dost (veli, yönetici) edinmeyin, onlar yalnız birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onlara yardaklık ederse, muhakkak onlardan sayılır. Allah ise zulmedenleri doğru yola çıkarmaz.” (Maide 51)

“Ey iman edenler, sizden olmayanları dost edinmeyin, sizi şaşırtmakta kusur etmezler, sıkıntıya düşmenizi isterler. Görmüyor musunuz, öfkeleri ağızlarından taşmakta gönüllerinde gizledikleri daha büyüktür. İşte düşünürsünüz diye, size ayetlerimizi apaçık bildiriyoruz.” ( Al-i İmran 118)

“Sizler öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz. Onlar ise indirilen kitabın hepsine iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Hem sizinle karşılaştıkları zaman ‘ Biz de inandık’ derler, yalnız kaldılar mı öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. De ki: Öfkenizle ölün! Şüphesiz Allah bütün kalplerin sırrını bilir” (Ali im 119)

“ Size bir iyilik dokunursa, fenalarına gider; başınıza bir bela geldiğinde ise, onunla sevinirler. Eğer siz sabırlı olur ve iyi korunursanız onların tuzakları size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onları yaptıklarıyla kuşatmıştır.” ( Al-i İmran 120)

Meseleyi dolandırmadan ve dallandırmadan anlatmak gerekirse; Avrupalı bazı ülkeler ve diğer zalim güçler, tarih boyunca alçakça yapmaya çalıştıkları haçlı zihniyetlerine yabancı değiliz. Vahşi haçlılar bilmelidirler ki, bu aziz milletin birleşik bileğini bükemeyeceklerdir. İslam ümmeti ve milletimiz her ne kadar günahkâr olsa da şehitler tepesini boş bırakmaz, ölümden korkmaz.

Müslümanım diyen herkes şu ayeti kerimeyi çok iyi okumalı ve anlamalıdır. “ Mü’minlerden öyle erler vardır ki, Allah’a verdikleri sözde durdular. Kimi verdiği sözü yerine getirdi. (Şehit oldu), kimi de verdiği sözü yerine getirmesini bekliyor.(Hiçbir zorluk altında) sözlerini değiştirmediler.”( Ahzab 23)

15-Temmuz -2016 tarihli darbe girişimi adı altında, ülkemizi işgal etmek isteyen şer güçlere karşı hazırlıksız olan milletimiz, ani bir iman refleksiyle tanklara karşı göğsünü siper ederek şehit ve gazi olan kardeşlerimiz de bu ayetin gereğini yerine getirmiş oldular. Bu aziz milletin ve İslam ümmetin içinde nasıl cevherlerin olduğunu, dost düşman herkes görmüştür. Bundan böyle yapılacak her türlü alçak saldırıya kalkışanlara, milletimiz okkalı bir Osmanlı şamarıyla cevap verecektir.

Zalimlerin gücünden korkmayan, ellerinde mevcut olan her türlü tedbiri alarak, Yüce Allah’a teslim olan müslümanlara, Yüce Mevla’nın Yardım etme vaadi vardır. [“ Mü’minlere yardım etmek üzerimize düşün bir görev oldu” (Rum 47) “ O zulmedenler nasıl bir uçuruma yuvarlanacaklarını yarın bileceklerdir.” (Şuara 227) “ Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (İslam dinini yaşayarak ve yaşatarak) yardım ederseniz, Allah size zafer verir ve ayaklarınızı kaydırmaz.” ( Muhammed 7)]

Elimizde bütün insanlığın mutluluğunu sağlayacak Kur’an varken, dünyevilik endişelerinden dolayı zalimlerin maddi güçlerinden korkanlar varsa, bir an evvel saflarını net bir şekilde belirlemelidirler. Barış, hoşgörü, kelimelerini kendilerine kalkan yaparak, zalim güçlerin saldırılarına haklılık payı vermeye çalışmak, müslümanım diyen hiçbir ferde yakışmaz.

Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Belçika ve diğerleri, ülkemizin iç meselesi olan, Anayasa değişikliği için yaptığımız evet ve hayır çalışması ile neden bu kadar ilgileniyorlar. Evet diyen siyasilerimize en alçakça muameleye yaparak, hayır çalışması yapan siyasilerimize kapılarını sonuna kadar açma küstahlığıyla, fitne ve fesat çıkarmaya çalışan zalimlere, en güzel cevabı o ülkelerde yaşayan soydaşlarımız ve vatandaşlarımız verecektir.

Türkiye cumhuriyeti vatandaşları olarak, hür irademizle anayasa değişikliği için vereceğimiz karar, bizi bağladığı halde, sözünü ettiğimiz Avrupalılar da kim oluyor. Milletin evet demesinden size ne, neden milletin Evet demesinden korkuyorsunuz? Sorduğum sorulara kısa ve özlü cevap ermek gerekirse, birincisi güçlenecek bir Türkiye’den, ikincisi milletiyle bütünleşen, İslam dünyasında sevilen güçlü bir lider olan Sayın Tayyip Erdoğan’dan korkuyorsunuz.

Biliniz ki, bundan sonra Türkiye’de siyaset yapan tüm partilerin hedefi, güçlü bir Türkiye için milletiyle ve İslam dünyasıyla bütünleşme yolunu izleyerek, dünya barışına katkı sağlayacaklardır. Ülkemizin siyasetçileri bundan sonra bu yarışın içinde olacaklardır. Milletin kafasında eski Türkiye anlayışı silinip atılmıştır, yeni Türkiye anlayışı yerleşmiştir. Bu yarışta yer almayanlara, yerinde sayanlara eski Türkiye’de kalanlara milletimiz yol vermeyecektir.

Hayır kampanyası yürüten siyasilerimiz, aydın ve yazarlarımız, ülkemizin Bakanlarına vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza, sözünü ettiğimiz küstah Avrupa devletlerine ve siyasetçilerine milli ve yerli bir duruşla gerekli cevapları vermekten çekinmemelidirler. İç işlerimize karışacak kadar küstahlaşan ülkelerin müsaadesiyle hayır çalışması yapmamalıdırlar.

Batılı şer güçlerin evet çalışmalarını yürütmek üzere Avrupa ülkelerine giden siyasilerimizi, diplomasinin kurallarını hiçe sayarak, insan onuruna yakışmayan ahlaksızlıkla, hukuksuzlukla, engel olmaya çalışan batılı müstekbirlerine şirin gözükmek bu milletin hiçbir ferdine yakışmaz. Basit siyasi getiri uğuruna, batılıların, ahlaksız ve hukuksuz fiili ve sözlü saldırılarına ve iç işlerimize karışacak kadar küstah ve şımarık olan, bazı Avrupa ülkelerinin siyasetçileriyle iş birliği içinde olan yerli siyasetçilerimizi ve manda zihniyetli aydınlarımızı milletimiz affetmez.

Zalim şer güçlerin tarihi kuyruk acıları olduğundan, her yönüyle güçlenen bir Türkiye istemiyorlar. Fırsat buldukça, atlarıyla, itleriyle, saldırmaktan, yılan gibi sokmaktan, akrep gibi ısırmaktan zevk alan sadist ruhlu insanlar olduklarını dünden bu güne çok iyi biliyoruz. Hainliğin her türlüsünü yapan, zulümde zirve yapmış şer güçleri ne yaparlarsa yapsınlar müslüman milletimizi İslam âlemini mağlup edemeyecekleridir. Zalimler bilsinler ki nöbet değişmek üzeredir. Yüce Allah’ın takdir ettiğini hiçbir beşeri güç değiştiremeyecektir.

Müslümanın korkuyla arkadaşlığı olmaz. Müslüman zora talip olan insandır. Rahmetli Mevlana şöyle diyor; “ Zor diyorsun, zor olacak ki, imtihan olsun. Yüce Allah (CC ) “ Evet zorlukla beraber kolaylık vardır. O halde boşa çıktın mı yine kalk ve yorul ve Rabbine rağbet et, hep ona yönel” (İnşirah 6) Zalimlerin zulmü müslümanların uyanışına, kenetleşerek şuurlaşmasına vesile olmaktadır. Merhum Necip fazıl Kısa Kürek’in söylediği gibi: “ Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın;/ Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın!” Merhum Malcom x de şöyle diyor; “ Bütün uyuyanları uyandırmaya, bir tek uyanık yeter.”

Hiçbir müslüman, bir takım iç ve dış odakların fitne ve fesatlarının olumsuz propagandalarına kapılarak, ülkemiz ve İslam dünyası, batı ile boy ölçüşecek bir güce ve birlikteliğe sahip değildir gibi ve benzeri fitne ve fesatlarının tesirine kalarak rehavete ve ümitsizliğe düşmez. Rahmetli Erbakan hocamız “İman varsa imkân da vardır. İman Tekeden süt çıkardır” diyerek, manevi gücün, maddi gücün çok üstünde olduğunu ifade ederken kaynak olarak Kur’an-ı gösteriyordu. Yüce Allah’ izniyle Firavun’un maddi gücü, manevi güç sayesinde kızıl denizinde yok oldu. Nemrut’un maddi gücü bir sivrisineğe mağlup oldu. Mekke müşriklerinin maddi gücü bedirde manevi güce teslim oldu.

Rahmetli Erbakan Hocamızın “ Bana ne Amerika’dan Avrupa’dan, kim ne derse desin, hak geldi mi batıl yıkılacaktır” cümlelerini işitenler, soydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza, itleriyle saldıran zalimlere karşı milli ve yerli bir duruşla tepki vermeyenler, Devletimizin bakanlarını ve AK partisi iktidarını eleştirmeye çalışmaları, rahmetli Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatmıştır. Tüm şer güçlere karşı yaşasın Türkiye. Yaşasın Tayyip Erdoğan. Yaşasın İslam âlemi. Yaşasın şerefli onurlu müslüman milletimiz. Çatlasın şer güçler, yıkılsın hainler ve zalimler. Makalemizi İmam Muhammed Şafi hazretlerinin şu sözü ile tamamlayalım. “ Dostunuzu tanımak istiyorsanız, düşmanın attığı ok, kime doğru gidiyorsa o kişi sizin dostunuzdur.”