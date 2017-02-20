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Aykırı deyip cezayı kestiler

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Aykırı deyip cezayı kestiler
İzmit Belediyesi kaçak yapılaşmaya geçit vermiyor. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, imara aykırı olarak yapı yapanlara 325 bin 746 lira para cezası kesildi.

Vatandaşları, kaçak yapı yapmamaları konusunda uyaran yetkililer "Belediye olarak kaçak yapılaşmaya  izin vermiyoruz. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında kontroller yapıyor. Ayrıca gelen ihbarlar da anında değerlendiriliyor. Vatandaşlar, zor durumda kalmak istemiyorlarsa kaçak yapılaşma içinde olmasınlar” dedi.

Yetkililer, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre 51 adet kaçak inşaat ile ilgili yıkım kararı alındığını bunlardan 22’sinin yıkıldığını geri kalanın da yasal sürenin tamamlanmasının ardından yıkılacağını söylediler. İzmit’te bir yıl içinde 775 sayılı Gecekondu Yasasına istinaden 11 adet baraka vb. yapıların yıkıldığı da kaydedildi. İlgililer, kullanım süresi dolan 52 adet haraba yapının da yıkımını yaptıklarını bildirdiler.

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