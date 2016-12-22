Aylık elektrik faturası 82 lirayı aşanlar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dolar yerine TL kullanımı çağrısı doğrultusunda doğalgaz dağıtım şirketlerinin 137 milyon dolarlık teminat mektuplarının iadesi yönünde karar aldı.

EPDK ayrıca, serbest tüketici limitini de düşürdü. Böylece aylık elektrik faturası 82 liranın üzerinde olan aboneler serbest tüketici niteliğine sahip olmuş olacak. Son düzenlemeye göre, serbest tüketici sayısı 8.4 milyon olarak açıklandı.

EPDK'dan verilen bilgiye göre, EPDK şirketlerin yatırım yapma yükümlülüklerini yerine getirdiklerini tespit etmesi halinde teminat mektuplarını iade alabilecek.

FATURASI 82 LİRAYI AŞANLAR...

EPDK yaptığı toplantıda ayrıca serbest tüketici limitini yıllık 3,600 kWh'tan 2,400 kWh'a düşürme kararı aldı.

Gelecek yıl için belirlenen söz konusu limit çerçevesinde aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici niteliğine haiz olacak.

Bu çerçevede yıllık tüketimi 2,400 kWh'ın üzerinde olan yaklaşık 8.4 milyon abone serbest tüketici olma hakkına sahip olacak.

8 MİLYON 400 BİN ABONEYİ İLGİLENDİRİYOR

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bu limite karşılık gelen talep tarafında teorik piyasa açıklık oranı yüzde 90 olarak hesaplanıyor. 2017 yılı için belirlenen söz konusu limit çerçevesinde aylık faturası 82 TL’nin üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici niteliğini haiz olacak. Bu çerçevede yıllık tüketimi 2.400 kWh’in üzerinde olan yaklaşık 8,4 milyon abone serbest tüketici olma hakkına sahip" denildi.

SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİ OKUYUN

Kararı değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: “Sözleşme imzalayacak serbest tüketicilerimizin sözleşme imzalamadan önce haklarını ve yükümlülüklerini çok iyi öğrenmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Abonelik sözleşmeleri çok dikkatle okunmalı ve imzalanmalı. Vatandaşlarımız; tedarikçisini titizlikle seçmeli ve kendi tüketim alışkanlıklarına uygun sözleşmelerin altına imza koymalı” şeklinde konuştu.

TEDARİKÇİYİ SEÇERKEN DİKKAT!

4.2 milyon müşteriye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, yeni dönemle birlikte daha fazla sayıda elektrik tüketicisinin istediği tedarikçiyi seçme ve daha uygun koşullarda elektrik kullanma hakkı olacağını söyledi.

EPDK’nın 2003 yılından bu yana elektrik sektörünü adım adım serbestleştirerek tüketiciye daha avantajlı elektrik tüketiminin önünü açtığını kaydeden Halit Bakal, bu durumun tüketici lehine oluştuğunu söyledi. Bakal, “9 milyon kilovat saat olan serbest tüketici limiti aradan geçen 15 yılda 2 bin 400 kilovat saate kadar indi. Şirket olarak bu dönemin hazırlıklarını yürütmüştük. Piyasanın önemli ölçüde rekabete açıldığını görüyoruz. Bu durum beraberinde elektriği de ucuzlatıyor” ifadelerini kullandı.

Piyasada 200’ün üzerinde elektrik perakende satış şirketi bulunduğuna işaret eden Halit Bakal, abonelerin sözleşme imzalarken dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Aylık 82 lira ve üzerinde kullanımları olan serbest tüketicilerin yeni sözleşmelerini imzalamadan önce haklarını çok iyi bilmelerini tavsiye ediyoruz. Fazla fiyat indirimleri ile göz boyayıp kesintisiz enerji sağlayamayan veya sözleşmelerinde tüketici aleyhine durumda koşullar bulunduran şirketlerin son dönemde kötü durumlarla karşılaştıklarını gördük. Bu durumda abonelerin enerji alamaması mağduriyet oluşturuyor” diye konuştu.