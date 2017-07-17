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Aynı anda 3 operasyon

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Aynı anda 3 operasyon
Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, aynı anda 3 kurtarma ihbarı aldı ve yedek ekiplerini göreve çağırarak olaylara müdahale etti. 

 Milli İrade Meydanında AFAD gönüllüsü kayıtları için stant açarak vatandaşları “O Kahraman Benim” kampanyasına dahil etmeye çalışan ve tüm ekiplerini alanda görevlendiren Kocaeli AFAD Müdürlüğüne 16 Temmuz Pazar günü öğleden sonra peş peşe kurtarma ihbarları gelmeye başladı.

    Yuvacık Barajı kenarındaki yürüyüş parkurundan baraj kıyısına inen ancak yukarıya çıkamayan vatandaşların ihbarı alındıktan bir süre sonra İzmit Körfezinde bir teknenin alabora olduğu ve bir kişinin de kaybolduğu bilgisi iletildi. Bu operasyonları planlamaya ve koordine etmeye çalışırken 2 vatandaşın Gebze Kargalı Köyü yürüyüş parkurunda kaybolduğu ihbarı alındı.

 Yedek ekiplerini göreve çağırarak kurtarma operasyonlarını başlatan Kocaeli AFAD, alınan ilk ihbar kapsamında Yuvacık Baraj Gölünde mahsur kalan Abdülkadir Sülün, Melih Kanca ve Sefa Altun’u zodyak botla kurtardı. Sağlık durumları iyi olan 3 vatandaş Jandarma ekiplerine teslim edildi. 
  

 Gebze Kargalı’ya İstanbul’dan doğa yürüyüşüne gelen Fatih Arlı ve M. Murat Yavuz isimli vatandaşların kayboldukları ihbarını alan AFAD hızla olay bölgesine intikal etti. Köylülerin desteğiyle bulunan 2 vatandaşın sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

İzmit Körfezi’nde alabora olan tekne ihbarıyla harekete geçen AFAD ekipleri olay bölgesinde kaybolan ve bulunamayan Hakan Üzel’i (39)  sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisiyle birlikte aramaya başladı. Akşam saatlerine kadar botla yüzey aramasına devam eden Kocaeli AFAD ekibi karanlığın çökmesiyle sabah devam etmek üzere aramayı sonlandırdı. Kıyı emniyetinin termal karamalarla gece de devam ettirdiği aramalardan henüz bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları Pazartesi sabahı tekrar başlatıldı. 
 

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