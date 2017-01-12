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Aynı mağaza içinde iki ayrı işyeri açıldı

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Aynı mağaza içinde iki ayrı işyeri açıldı
Mustafa Tekoğlu’nun sahibi olduğu Dolunay Mutfak ile Ayla Yılmaz’ın sahibi olduğu Şems Hac-Umre Malzemeleri işyerleri aynı mağaza içinde birlikte faaliyet gösterecek. İki mağazanın açılışı da ortaklaşa gerçekleştirildi.

Daha önce Baç mevkiinde faaliyet gösteren Dolunay Mutfak ile Bekirdere’de bulunan Şems Hac-Umre Malzemeler, İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi No:31/A adresindeki adreste aynı mağazada birlikte hizmet verecek.

Mağazanın açılış duasını Şener İnce yaptırırken, kurdelesini de İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan kesti. Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Adem Çakır, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğlu, STK’ların başkan ve yöneticileri, siyasiler ve bürokratlar ile işyeri sahiplerinin akraba ve dostları katıldı.

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