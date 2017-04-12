Aynı saatte yine sallandı

Dün saat 18.02'de 2.0 şiddetiyle sallanan Dilovası Köseler Köyü'nde bugün saat 18.06'da 1.9 şiddetiyle bir deprem daha oldu.

Dün ile hemen hemen aynı saatte meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından fazla hissedilmedi. İlimizde dün 6 saat içinde farklı yerlerde 4 ayrı deprem meydana gelmişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden elde edilen bilgiye göre dün Dilovası Köseler Köyü'de saat 18.02'de 2.0, Körfez Kutluca'da saat 17.04'te 1.5, İzmit Emirhan'da saat 12.52'de 2.5, Marmara Denizi İzmit Körfezi açıklarında saat 11.04'te 1.7 şiddetinde deprem oldu. Kayıtlara göre 10 Nisan'da da Gebze Denizli Köyü'nde saat 19.28'de 1.9 şiddetinde deprem meydana gelmişti. 1 günde 4 sarsıntı

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