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Aynı yerde 5 dakikada iki kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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Aynı yerde 5 dakikada iki kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Kandıra'da meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sevim (52) idaresindeki 41 AJ 719 plakalı motosiklet, Kurtyeri mevkisinde seyir halindeyken kontrolden çıktı.Yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrilen motosiklet sürücüsü Sevim, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİNCİ KAZA

Aynı mevkide meydana gelen diğer kazada ise Mustafa Akbaba idaresindeki 34 YB 1839 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Alper Cambazoğlu yönetimindeki 34 BP 0797 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı sürücü Akbaba'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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