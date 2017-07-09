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Aynı yönde giden iki araç çarpıştı! Yaralılar var

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Aynı yönde giden iki araç çarpıştı! Yaralılar var
Körfez Hereke'de, aynı istikamette giden iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne giden Hasan Ali Koyuncu yönetimindeki 34 PLA 29 plakalı araç, aynı istikamette seyir halinde olan Güner Işık'ın yönetimindeki  06 FA 2125  plakalı araca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri geldi.  Kazada 34 PLA 29 plakalı araçta bulunan Hasan Ali Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Oğuz Koyuncu, Aynur Koyuncu ve 11 yaşındaki Ramazan Koyuncu ile 06 FA 2125 plakalı araçta bulunan Alperen Işık yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Binali ASLAN

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