Ayşe Hane vefat etti
İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi No:69’da oturan eski çiftçilerden merhum İsmail Hakkı Hane’nin eşi Ayşe Hane(88) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.
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5 çocuk annesi olan Ayşe Hane, AK Parti İzmit İlçe eski Başkanı Nedim Arsal’ın anneannesiydi. Ayşe Hane’nin cenazesi Bekirpaşa Fatih Camii'nden alınarak Sakarya’nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.
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