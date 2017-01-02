İzmit Kozluk Mahallesi Gül Apartmanı’nda oturan Seka emeklisi merhum Nazmi Tezsüren’in eşi Ayşe Necla Tezsüren (88) vefat etti. 5 çocuk annesi olan Ayşe Necla Tezsüren’in cenazesi Fevziye Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Kozluk Mahallesi Gül Apartmanı’nda oturan Seka emeklisi merhum Nazmi Tezsüren’in eşi Ayşe Necla Tezsüren (88) vefat etti. 5 çocuk annesi olan Ayşe Necla Tezsüren’in cenazesi Fevziye Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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