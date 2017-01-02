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Ayşe Necla Tezsüren

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Ayşe Necla Tezsüren
Ayşe Necla Tezsüren vefat etti

İzmit Kozluk Mahallesi Gül Apartmanı’nda oturan Seka emeklisi merhum Nazmi Tezsüren’in eşi Ayşe Necla Tezsüren (88) vefat etti. 5 çocuk annesi olan Ayşe Necla Tezsüren’in cenazesi Fevziye Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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