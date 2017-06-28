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Ayşe Özçevik vefat etti

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Ayşe Özçevik vefat etti
Körfez Güney Mahallesi Güney Sokak No:1’de oturan eski çiftçilerden merhum Ahmet Özçevik’in eşi Ayşe Özçevik (75) vefat etti.

3 çocuk annesi olan Ayşe Özçevik’in cenazesi Afyon’un Saltuk Köyü’nde toprağa verildi.

 

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