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Ayşe Özçevik vefat etti
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Vefat
28.06.2017 13:16
Körfez Güney Mahallesi Güney Sokak No:1’de oturan eski çiftçilerden merhum Ahmet Özçevik’in eşi Ayşe Özçevik (75) vefat etti.
3 çocuk annesi olan Ayşe Özçevik’in cenazesi Afyon’un Saltuk Köyü’nde toprağa verildi.
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Etiketler:
Ayşe Özçevik
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vefat
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