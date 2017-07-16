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Ayşe Yapıcı vefat etti
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Vefat
16.07.2017 13:28
İzmit Fatih Mahallesi Şener Sokak No:16’da oturan eski çiftçilerden merhum Hamdi Yapıcı’nın eşi Ayşe Yapıcı(87) vefat etti.
5 çocuk annesi olan Ayşe Yapıcı’nın cenazesi Sakarya’nın Geyve ilçesinde toprağa verildi.
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