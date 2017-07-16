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Ayşe Yapıcı vefat etti

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Ayşe Yapıcı vefat etti
İzmit Fatih Mahallesi Şener Sokak No:16’da oturan eski çiftçilerden merhum Hamdi Yapıcı’nın eşi Ayşe Yapıcı(87) vefat etti.

5 çocuk annesi olan Ayşe Yapıcı’nın cenazesi Sakarya’nın Geyve ilçesinde toprağa verildi.

 

 

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