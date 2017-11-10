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Ayşe Yılmaz vefat etti

Ayşe Yılmaz vefat etti

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi Sipahi Sokak No.2 adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Rasim Yılmaz’ın eşi Ayşe Yılmaz (87) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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4 çocuk annesi Ayşe Yılmaz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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