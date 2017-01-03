İzmit Hacıhızır Mahallesi Korniş Caddesi No:50-3/3’te oturan emekli Serbest Muhasebeci Ahmet Atik’in eşi Aysel Atik(52) MS hastalığı nedeniyle vefat etti. Aysel Atik’in cenazesi Korniş Fatih Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Hacıhızır Mahallesi Korniş Caddesi No:50-3/3’te oturan emekli Serbest Muhasebeci Ahmet Atik’in eşi Aysel Atik(52) MS hastalığı nedeniyle vefat etti. Aysel Atik’in cenazesi Korniş Fatih Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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