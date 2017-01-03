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Aysel Atik

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Aysel Atik
Aysel Atik vefat etti

İzmit Hacıhızır Mahallesi Korniş Caddesi No:50-3/3’te oturan emekli Serbest Muhasebeci Ahmet Atik’in eşi Aysel Atik(52) MS hastalığı nedeniyle vefat etti. Aysel Atik’in cenazesi Korniş Fatih Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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