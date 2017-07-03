Aytol Telser vefat etti

İzmit’te uzun yıllar yayınlanan Hürsöz Gazetesi’nin imtiyaz sahibi ve başyazarı Aytol Telser (80), bir süredir tedavi görüyordu. Aytol Telser, bugün vefat etti.

CESUR GAZETECİYDİ Aytol Telser, babası Selahattin Telser’in kurucusu olduğu Hürsöz Gazetesi’ni çok zor şartlarda uzun yıllar çıkartmayı başarmıştı. Yerel konuların üzerine cesaretle giden İzmit sevdalısı bir gazeteci olan Aytol Telser, 1999 yılında depremin ardından gazeteyi kapatmış, kendisini emekliye ayırmıştı. Aytol Telser’in cenazesi, yarın öğlen namazının ardından evinin bulunduğu Derince Çenesuyu bölgesindeki Güler Evler Camii’nden alınarak Derince’de toprağa verilecek. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Bu haber toplam 168 defa okunmuştur