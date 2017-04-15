AYVALIK OTELLERİ İLE TATİLİN KEFİNİ ÇIKARIN

Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınan en önemli tatil merkezlerinden biri Ayvalık.

Marmara bölgesinde bulunan Balıkesir ilinde yer alan Ayvalık buna karşın Ege Denizi’nin kıyısında kurulu bir ilçe. Ege kasabalarının alametifarikası olan daracık sokakları, denizden esen iyot kokulu meltemi, dillere destan mezeleri, barındırdığı tarihi değerleri, her biri eşsiz güzellikteki plajları ve tabi ki aurası ile baş döndüren Cunda Adası ile Ayvalık bizce herkesin mutlaka görmesi, havasını ciğerlerine çekmesi, lezzetlerini tatması, plajlarında denize girip güneşlenmesi gereken destinasyonlardan biri. Ayvalık total olarak çok güzel ancak ilçenin Sarımsaklı beldesi haklı bir popülerliğe sahip. Özellikle de Türkiye’nin en güzel ve doğal olarak en ünlü plajlarından biri olan Sarımsaklı plajının da bu belde de bulunması Sarımsaklı’yı Cunda Adası ile birlikte Ayvalık’ın ilk akla gelen yerlerinden biri yapıyor. Yani Ayvalık gerek merkeziyle, gerekse Sarımsaklı ve Cunda Adası ile kesinlikle gitmeniz gereken bir tatil merkezi.

Marmara ile Ege’nin dansı Ayvalık

Ayvalık Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi’nin buluştuğu noktada yer alıyor ve adeta iki bölgenin ahenkle dans ettiği bir coğrafya olarak eşsiz tanımı ile anılmayı hak ediyor. İlçenin en çekici yerlerinden biri tabi ki Cunda Adası. Asıl ismi Alibey Adası olan Cunda öylesine güzel ki şiir yazmayan insanların bile burada şiir yazası gelir desek pek de abartı olmaz. Cunda sahilinde dizilmiş olan meyhanelerde daha önce hiç tatmadığınız kadar lezzetli mezeler ve balıklar yerken bir yandan da içkinizi yudumladığınızda neden buranın muhteşem ve mutlaka gidilmesi gereken bir yer olduğunu söylediğimizi çok daha iyi anlayacağınızdan en ufak bir şüpheniz olmasın. Bu arada Ayvalık’tan Cunda Adası’na gitmenin de çok keyifli olduğunu ekleyelim. Zira adaya karadan gidilebildiği gibi Ayvalık merkezinden kalkan teknelerle de gidiliyor ve tabi ki bu yolculuk da tüm deniz sefaları gibi çok keyif veriyor.

Ayvalık otelleri Balıkesir’in bu en sevilen tatil merkezinin farklı noktalarına konumlanmış. Ayvalık merkez otellerin en yoğun olduğu yer olsa da ilçenin etrafında ve Sarımsaklı ’da da çok sayıda konaklama mekânı bulabilmek mümkün. Şunu da eklemeden geçmeyelim; Ayvalık’a yıl boyunca gidebilirsiniz ancak özellikle yaz aylarında ilçeye hem yerli hem de yabancı turistler akın ediyor bu nedenle mutlaka yola çıkmadan önce kalacağınız oteli belirleyip rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.

Huzurun Ege hali; Sarımsaklı

Ayvalık’ın şüphesiz ki en sevilesi yerlerinden biri de Sarımsaklı. Ayvalık merkezden yalnızca 15-20 dakikalık mesafede olan Sarımsaklı ’ya adım atar atmaz ilk fark edeceğiniz şey sizi sarıp sarmalayan dingin ve huzurlu atmosferi. Bununla da kalmıyor zira Sarımsaklı sadece Ayvalık’ın değil Türkiye’nin en güzel plajlarına ev sahipliği yapıyor. Başta belde ile aynı ismi taşıyan Sarımsaklı plajı olmak üzere belde de güzellikleri karşısında ne kadar etkilendiğinizi gizleyemeyeceğiniz birkaç plaj yer alıyor. Sarımsaklı tatilde kalacak yer konusunda huzurlu ortamları tercih edenler için deyim yerindeyse biçilmiş kaftan. Sarımsaklı kumsalının tam 13 kilometre uzunluğunda olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Sarımsaklı otelleri beldenin huzurlu atmosferine uygun nezih ortamları ile dikkat çekiyor. Buradaki otellerde dinlenirken dilerseniz otelinizden çıkıp 20 dakika sonra Ayvalık merkezinde olabilir ve hareketli anlar yaşayıp dönüşte yine Sarımsaklı’nın dingin atmosferinde hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirebilirsiniz. Aynı Ayvalık gibi Sarımsaklı da yaz aylarında rağbet görüyor, yani bu beldeye yaz aylarında gidecekseniz size tavsiyemiz yine kalacağınız oteli yola çıkmadan önce belirleyip rezervasyon yaptırmanız, böylece kalacak yer bulamama riskini bertaraf edebilirsiniz.

Nerede kalsam diye düşünüyorsanız…

Grand Temizel Ayvalık burada kalabileceğiniz en güzel otellerden biri. Şayet yazımızı okuyup Ayvalık’a gitmeye karar verdiyseniz bu güzel otelin konaklama alternatifleri içinde ön plana çıktığını söylemeliyiz. Açık ve kapalı havuzu, plajı, animasyon, çocuk bakımı gibi çok sayıda olanak ve hizmetiyle kusursuz bir tatil yaşamanız için her türlü detayın düşünüldüğü otelde kalarak Ayvalık’ın tadını sonuna kadar çıkartabilirsiniz. Grand Temizel Ayvalık bölgenin en popüler otellerinden biri olduğu için bu otelde kalmaya karar verirseniz yine mutlaka önceden rezervasyon yaptırmanız gerektiğini de söyleyelim ve şimdiden keyifli tatiller dileyerek yazımızı sonlandıralım.