İzmit Ömerağa Mahallesi’nde Alemdar Caddesi ile Şahabettin Bilgisu Caddesi’nin kesiştiği eski jandarma lojmanları olarak bilenen alanda, İSU önemli bir yatırım yapmış 14,5 milyon TL’ye mal olan Atık Su Terfi İstasyonu inşa etmişti.

Bu tesis tamamlanırken, şimdi atık su terfi istasyonunun atık su borusunun Merkez Bankası önüne kadar uzanacak 600 metrelik bölümüyle ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin tam gaz sürdürdüğü bu çalışma D-100 yan yolda bir şeridi iptal ederken, buradaki trafik akışının da yavaşlamasına neden oldu. Yetkililer, 600 metrelik güzergahtaki çalışmanın bu ay sonu veya en geç 5 Ağustos tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladılar.

200 MM ÇAPINDA BORU DÖŞENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün şehir merkezinde oluşabilecek yağmur suyu ve atık suların denize verilmesine yönelik 14 milyon 484 bin 400 TL’ye ihale ettiği çalışmayı Alkan İnşaat firması yürütüyordu. Çalışmanın yeni bölümünde, 600 metrelik güzergaha 200 mm’lik borular döşeniyor.

D-100 karayolu yan yolda Halkevi önünde devam eden çalışmalar sebebiyle zaman zaman trafik akışı da yavaşlıyor ya da sıkışıklık yaşanabiliyor. Firma yetkilileri, trafikte büyük sıkıntı yaşatmadan çalışmayı bu ay sonu veya en geç 5 Ağustos’ta bitirmeyi planlıyor. Bu iş bittiğinde atık su terfi istasyonunun tüm bağlantıları da tamamlanmış olacak.

Şennur YILDIZ