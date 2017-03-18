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Azerbaycan Derneği’nin Nevruz programı iptal

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Azerbaycan Derneği’nin Nevruz programı iptal
Körfez Azerbaycan Kültür ve Yardımlaşma Derneği 21 Mart Salı günü saat 19.00’da Körfez Belediyesi ile birlikte Nevruz Bayramı kutlama programı düzenlemişti.

Söz konusu etkinlik için her türlü hazırlık yapılmıştı. Ancak, Körfez Kaymakamlığı bu programa izin vermedi.

Körfez Azerbaycanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Salar şunları söyledi:

“Etkinliğimizi Körfez Belediyesi ile birlikte düzenliyorduk. Davetiyelerimiz basılmıştı. Ancak OHAL kapsamında Nevruz Bayramı kutlamasına bu yıl izin verilmedi. Devletimizin kararına saygılıyız. Bu yıl Nevruz Programımızı yapmayacağız.”

21 Mart Salı günü düzenleneceği açıklanan etkinlik, böylece iptal edilmiş oldu.

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