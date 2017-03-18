Azerbaycan Derneği’nin Nevruz programı iptal

Söz konusu etkinlik için her türlü hazırlık yapılmıştı. Ancak, Körfez Kaymakamlığı bu programa izin vermedi.
Körfez Azerbaycanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Salar şunları söyledi:
“Etkinliğimizi Körfez Belediyesi ile birlikte düzenliyorduk. Davetiyelerimiz basılmıştı. Ancak OHAL kapsamında Nevruz Bayramı kutlamasına bu yıl izin verilmedi. Devletimizin kararına saygılıyız. Bu yıl Nevruz Programımızı yapmayacağız.”
21 Mart Salı günü düzenleneceği açıklanan etkinlik, böylece iptal edilmiş oldu.
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