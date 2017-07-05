Azerbaycan Futbol Okulu Körfez İlçesi’nde kuruldu

İlimizde yaz döneminde yeni bir futbol okulu daha kuruldu, çalışmalara başladı. Körfez Yeniyalı Mahallesi’nde kurulan Azerbaycan Futbol Okulu’nda teknik adam olarak İsmail Caferoğlu görev yapıyor.

ŞENGÜLLER ÇİM HALIDA ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz yıl kurulan Azerbaycan Futbol Okulu’nda çalışmalar yaz döneminde gerçekleştiriliyor. Körfez’de bulunan Şengüller Çim Halı Tesisleri’ndeki çalışmalar cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 30 sporcu Körfez Azerbaycan Futbol Okulu’nda eğitim görüyor. İsmail Caferoğlu’nun yardımcılığını oğlu Tunahan Caferoğlu yapıyor.

LİGLERE KATILMAK İSTİYORLAR

Körfez Azerbaycan Futbol Okulu’nun kurucusu İsmail Caferoğlu, daha önceki yıllarda Yeniyalıspor ile Çubuklu Balaspor’da teknik direktörlük yaptı. Caferoğlu, şuan için sadece futbol okulu çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Altyapımızı kurduktan sonra, ileriki zamandan federe olup, ligler katılmak istiyoruz. Bunun için öncelikli olarak futbolcu kadromuzu oluşturuyoruz” dedi.