Azerbaycan’da çalışabilmek için KO-MEK’i seçti

İl dışından birçok kursiyere meslek ve sanat eğitimi vererek meslek sahibi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının ünü bu kez ülke dışına kadar uzandı. Azerbaycan’da kaynakçılık yapmak isteyen 27 yaşındaki Elvin Abilov, yeterli meslek sertifikası almak için ülkesinde araştırmalar yaptı. Azerbaycan’da istediği sertifikaları verecek kurs bulamayınca Türk arkadaşlarının tavsiyesi ile KO-MEK’e başvurdu. KO-MEK Gölcük Kaynak Atölyesi sorumlularının desteği ile Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden oturma izni alan Abilov, kaynak atölyesine kaydını yaptırarak eğitimlerini almaya başladı. Bir yıl da Gaz Altı Kaynakçılık, Tig Kaynakçılığı, Örtülü Elektrot ve Arg kaynakçılık branşlarında eğitim alan Abilov, elde ettiği sertifikalarla ülkesine dönüp kendi işini kurmayı düşünüyor.

KO-MEK BANA İŞ KAPISI AÇTI

Bir yıl gibi kısa sürede 4 branşta kaynakçılık kursuna katıldığını ifade eden Elvin Abilov, Azerbaycan da kaynakçılıkla ilgili kurs alabileceğim kursları araştırırken Türk arkadaşlarım bana KO-MEK’i tavsiye etti. Arkadaşların yardımı ile hem burası ile irtibata geçerek kurslara yazıldığını belirtti. Yakın zamanda ülkesine döneceğini belirten Abilov, eğer istediğim işi bulamazsam kendi işimi kurarak çalışmaya başlayacağım. Bana bu imkânı sunan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm KO-MEK personeline teşekkür ediyorum” dedi.

KAYNAKÇILIK KURSUNDA ÜNİVERSİTELİ BİR BAYAN

KO-MEK Gölcük Kaynak Atölyesinin bu dönem bir diğer gurur da Tuğçe İlgın Akbaba oldu. 24 yaşında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Metoloji ve Malzeme Mühendisliği mezunu olan Akbaba, birçok bayanın zor ve erkeklere yönelik bir meslek dalı olduğunu düşündüğü için geri durduğu kaynakçılığa merak sararak, işi ustalarından öğrenmeye karar verdi. Gölcük Kaynak Atölyesi’nde iki haftadır eğitim alan Akbaba Gaz altı kaynaklığını öğrenmek için Gölcük Kaynakçılığa başvurduğunu ifade ederek” Burada Usta Öğreticilerimiz eşliğinde gayet güzel eğitimler alıyoruz. Üniversitede öğrendiğim bilgileri pekiştirerek kendimi geliştirmek için bu eğitimi almaya karar verdim. Ben buradan bu alana ilgi duyan tüm bayanlara gelip KO-MEK’te eğitim almalarını tavsiye ediyorum” dedi.