Azerbaycanlılar Derneği feshedildi

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Körfez Şubesi, yapılan incelemeler neticesinde tüzüğe aykırı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle derneğin genel merkezi tarafından feshine karar verildi.

1940 yılından bu yana faaliyette bulunan ve ülkemizde kamu yararına çalışan derneklerden biri olma özelliğine sahip bulunan Azerbaycanlılar Derneği Körfez Şubesi'nin tüzüğün 50. maddesine göre kapatılması, üyeler arasında şok etkisi oluşturdu. Mehmet Pamuk'un başkanlığını yürütmüş olduğu derneğin yönetiminde; Turgut Caferoğlu, Müslüm Kurak, Engin Kazgan, Fevzi Çelik, Öztürk Salar ve Kurban Ali Salar görev yapıyordu. Genel merkez tarafından görevlendirilen iki denetçi, yapılan etkinlikleri inceledi. Yapılan incelemeler neticesinde, derneğin faaliyet amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Dernekte bulunan bazı yöneticiler ile dernek dışında bazı güçlerin, dernek adına bir takım faaliyetlerde bulunduğunu tespit eden denetçiler, derneğin feshine, üyelerin ise düşürülmesine karar verildi. Dernek genel merkezi, burada yeniden örgütlenmek amacıyla kurucu başkanlığa Abdullah Salar'ı getirdi. Abdullah Salar ile birlikte yönetime ise Mehmet Pamuk, Recep Mutluer, Öztürk Salar, Zakir Seferoğlu, Fevzi Çelik ve Selahattin Akpulat'ı getirdi. Abdullah Salar, yeni yönetimi bir araya getirerek görev dağılımı yapacak, üye yenilemesinde bulunacak ve derneği kongreye götürecek. Yeni kurucu başkanlığa getirilen Abdullah Salar, ' Bizim derneğimiz kamu yararına çalışan ve bu güne kadar çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir dernektir. Türkçü bir dernektir. Başka bir idolojisi ve düşüncesi yoktur. Bu derneği kuruluş amacı dışında hiç kimse kullanamaz. Biz buna aslı fırsat vermeyeceğiz. Hele hele dernek dışından hiç kimse ne olduğu belil olmayan işlere derneğimizi bulaştıramaz."dedi.

Binali ASLAN

