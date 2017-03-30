  • BIST 89.252
  • Altın 146,114
  • Dolar 3,6370
  • Euro 3,9042
  • Kocaeli 21 °C

Azezli öğrenciler için kırtasiye yardımı

»
Azezli öğrenciler için kırtasiye yardımı
Kocaeli'den Suriye Azez'deki öğrencilerin eğitimi için toplanan kırtasiye yardımı TIR'lara yüklenerek toplama merkezine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı yardım kampanyasına Kocaeli'de bulunan tüm okullar katıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, 12 ilçenin milli eğitim müdürü, okul müdürleri ve öğretmenlerin gözetiminde toplanan kırtasiye yardımları TIR'lara yüklendi. Azezli öğrencilere yaklaşık 35 bin 500 çanta ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

Geçtiğimiz gün de Kocaeli Valiliği’nin Suriye’deki savaş mağdurlarına yardım amacıyla başlattığı kampanyada 25 ton boya Azez'e gönderilmişti.

Şennur YILDIZ

Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okulu birincilikle bitirdi, 30 sertifikası var ama...30 Mart 2017 Perşembe 12:40
  • Bakan rakamları açıkladı: Kaç kişi istihdam edildi?30 Mart 2017 Perşembe 11:25
  • Körfez Belediyesi personeli kan verdi30 Mart 2017 Perşembe 11:17
  • Körfez'de 622 öğrenci daha bisikletine kavuştu30 Mart 2017 Perşembe 11:02
  • MHP’li Gürsu, mazbatasını aldı30 Mart 2017 Perşembe 10:50
  • KO-MEK kursiyerlerinden unutulmaz Tirat gecesi30 Mart 2017 Perşembe 10:43
  • Şeker, "Körfez’den ‘güçlü evet’ çıkacaktır"30 Mart 2017 Perşembe 10:32
  • Gebze’de AFAD’dan bilgilendirme toplantısı yapıldı30 Mart 2017 Perşembe 10:17
  • Öğrenciler, İzmit turunda30 Mart 2017 Perşembe 10:11
  • Evlendirme memurları İzmit’te toplandı30 Mart 2017 Perşembe 10:09
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti