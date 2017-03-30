Azezli öğrenciler için kırtasiye yardımı

Kocaeli'den Suriye Azez'deki öğrencilerin eğitimi için toplanan kırtasiye yardımı TIR'lara yüklenerek toplama merkezine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı yardım kampanyasına Kocaeli'de bulunan tüm okullar katıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, 12 ilçenin milli eğitim müdürü, okul müdürleri ve öğretmenlerin gözetiminde toplanan kırtasiye yardımları TIR'lara yüklendi. Azezli öğrencilere yaklaşık 35 bin 500 çanta ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

Geçtiğimiz gün de Kocaeli Valiliği’nin Suriye’deki savaş mağdurlarına yardım amacıyla başlattığı kampanyada 25 ton boya Azez'e gönderilmişti.

Şennur YILDIZ