Azılı hırsız yakalandı

Gebze'de bir iş yeri ve 7 ayrı evi penceredeki perdesine kadar soyan hırsız, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kocaeli başta olmak üzere çeşitli illerde girdiği ev ve iş yerlerini perdelerine kadar soyan hırsız, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgilere göre ilk olarak Darıc'da bir eve giren O.Ç. (31) , ev sahibinin arabasının anahtarlarını, evde bulunan laptopu ve 450 TL nakit parayı alıp evin önünde bulunan arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra Kartepe ilçesinde 2 ayrı eve giren şahıs, bu evlerden ütü, 2 adet TV, perde, yüzük, Osmanlı tuğrası ve 3 adet çeyrek altın çaldı. Yakalanmamak için girdiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını da kıran hırsız ardından Gebze ilçesinde de bir hırdavatçı dükkanından 200 bin TL değerinde elektrikli ev aleti ve 100 TL para çaldı. Son olarak İstanbul'dan araç çalınması, Giresun’da büfe soygunu ile silahla yağma olayına da karışan O.Ç., Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul Kartal’da yakalandı.

Ekipler tarafından sorgulanmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve birçok ayrı suçtan daha kaydı bulunduğu belirlenen O.Ç., burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ