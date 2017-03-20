Aziziye’den çocukların teşekkür fotoğrafı geldi

Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Yarımca İlkokulu’ndan gelen yardım çağrısına kulak verdi, destek oldu. Okulda toplanan 8 yardım kolisi Yarımca İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

BİR AYDA TOPLADILAR

Oldukça zor koşullarda eğitim gören 14 sınıflı Erzurum Aziziye ilçesindeki Yarımca İlkokulu öğrencileri, ihtilaçlarıyla ilgili bir çağrı yaptı. İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi yönetimi ve öğrencileri de bu çağrıya kulak verdi. Öğrenciler, bir aylık süre içinde seferberlik ilan ederek malzeme topladılar.

YARIMCA’DAN, ELGİNKAN’A FOTOĞRAFLI TEŞEKKÜR

Cahit Elginkan A.L. Müdürü Ayhan Erin, Müdür yardımcılarından İlknur Uçak, Mehmet Avcı, 10/B sınıfından öğrenciler Melisa Demir, Zilan Göktaş öncülüğünde tüm okul öğrencilerinin de desteğiyle oyuncak, kırtasiye, ayakkabı, elbise toplantı. Bu yardımlar 8 koliye konularak Aziziye’ye gönderildi. Kolilerin içinden çıkanlarla çok mutlu olan Yarımca İlkokulu öğrencileri de öğretmenleri Mesut Dövence ile bu mutluluklarını fotoğraflara yansıtarak teşekkür ettiler.

Şennur Yıldız