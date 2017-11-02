B Grubu’nda cuma mesaisi

Grubun zirvesinde yer alan lider Tayfunspor, Gebze’nin bir diğer temsilcisi Ç.Serhatspor ile oynuyor. Metin Oktay Stadı’ndaki maç 19.15’te başlayacak.

BAĞÇEŞME VE UZUNTARLA DA YARIN AKŞAM SAHNE ALIYOR

1.Küme B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan takımlardan Bağçeşmespor ile Uzuntarla Belediyespor, 6’ncı haftayı deplasmanda geçirecek. Geçen hafta sahasında Bahçecikspor’u 3-0 yenen Bağçeşmespor, MAP Şenerspor sınavına çıkıyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak. Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Uzuntarla Belediyespor ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan G.Şirinköyspor’a konuk oluyor. Değirmendere Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.15 olarak belirlendi.