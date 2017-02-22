B Grubu’nda düşecek son takım kim olacak?

1.Küme B Grubu’nda düşecek son takım dışına tük sorular yanıtını buldu.

Düşecek son takım içinde Çayırtepe Gençlik ile Bekirderespor takımları çekişiyor. Son haftaya aynı puanda giren iki takımdan Bekirderespor, Cephanelik Stadı’nda Üçtepespor ile karşılaşacak. Çayırtepe Gençlikspor ise Play-Off’a çıkmayı garantileyen Bağçeşmespor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Maçların başlama saati 19.15.

BEKİRDERESPOR YENERSE KÜMEDE KALIYOR

1.küme B Grubu’nda Halıderespor, iki hafta önce küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Bu grupta küme düşecek son takım için Bekirderespor, Çayırtepe ve Tayfunspor çekişiyordu. Tayfunspor, Halıderespor ligden çekildiği için son mazını 3-0 hükmen kazandı, kümede kalmayı garantiledi. Diğer iki takım Bekirderespor ile Çayırtepe, son haftaya aynı puanda giriyor.

İKİLİ AVERAJDA BEKİRDERE ÜSTÜN

Bekirderespor, yarın akşam Cephanelik Stadı’ndaki maçta Üçtepespor’u yenesi halinde kümede kalışını ilan edecek. Çayırtepe’nin ligde kalabilmesi Bağçeşmespor maçını kazanıp, Bekirderespor’un da puan kaybetmesini bekleyecek. İki takım ligi aynı puanda bitirmesi halinde ikili averajı daha iyi olan Bekirderespor kümede kalacak. B Grubu’nda son hafta Uzuntarla-Bahçecik ve Diliskelesi-Taşköprü Birlik maçları oynanacak