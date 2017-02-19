B Grubu’nda düşecek takım son haftaya kaldı

1.Küme B Grubu’nda geçen hafta Diliskelesispor şampiyonluğunu garantiledi, Uzuntarlaspor ile Bağçeşmespor’unda Play-Off’a çıkması kesinleşmişti.

Bu grupta Halıderespor da küme düşen ilk takım olmuştu. Küme düşecek son takımın belirleneceği B Grubu’nda tam 6 aday vardı. Bu adaylar arasında Çayırtepe, Üçtepe, Taşköprü, Bahçecik ve Tayfunspor rakiplerine üstünlük sağladı. Haftayı puansız geçen tek takım Bekirderespor oldu.

HALIDERESPOR SAHAYA ÇIKMADI

Ara transferde kadrosunu güçlendiren, son 3 maçından 7 puan toplayan Halıderespor, buna rağmen son üç haftaya giderken küme düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu. Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki gün Çayırtepe Gençlikspor ile Cephanelik Stadı’nda oynaması gereken karşılaşmaya da çıkmadı. Düşme potasında yer alan Üçtepespor da, grubun şampiyonu Diliskelesispor’u 4-3 yendi, kümede kalmayı garantiledi.

BEKİRDERESPOR SON MAÇA BIRAKTI

1.Küme B Grubu’nda küme düşme potasının hemen üzerinde yer alan Bahçecikspor ile Bekirderespor, dün çok kritik bir maça çıktılar. Kazanan takımın kümede kalma yolunda çok önemli avantaj sağlayacağı karşılaşmada ev sahibi Bahçecikspor, rakibine 1-0 üstünlük sağladı, haftalar sonra galip geldi, ligde kalmayı garantiledi. Bekirderespor ise son haftaya Çayırtepe ile aynı puanda giriyor. Bekirderespor, son maçında Üçtepe ile karşılaşacak. Çayırtepe ise Bağçeşmespor ile oynuyor