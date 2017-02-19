  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli 18 °C

B Grubu’nda düşecek takım son haftaya kaldı

»
B Grubu’nda düşecek takım son haftaya kaldı
1.Küme B Grubu’nda geçen hafta Diliskelesispor şampiyonluğunu garantiledi, Uzuntarlaspor ile Bağçeşmespor’unda Play-Off’a çıkması kesinleşmişti.

Bu grupta Halıderespor da küme düşen ilk takım olmuştu. Küme düşecek son takımın belirleneceği B Grubu’nda tam 6 aday vardı. Bu adaylar arasında Çayırtepe, Üçtepe, Taşköprü, Bahçecik ve Tayfunspor rakiplerine üstünlük sağladı. Haftayı puansız geçen tek takım Bekirderespor oldu.

HALIDERESPOR SAHAYA ÇIKMADI

Ara transferde kadrosunu güçlendiren, son 3 maçından 7 puan toplayan Halıderespor, buna rağmen son üç haftaya giderken küme düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu. Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki gün Çayırtepe Gençlikspor ile Cephanelik Stadı’nda oynaması gereken karşılaşmaya da çıkmadı. Düşme potasında yer alan Üçtepespor da, grubun şampiyonu Diliskelesispor’u 4-3 yendi, kümede kalmayı garantiledi.

BEKİRDERESPOR SON MAÇA BIRAKTI

1.Küme B Grubu’nda küme düşme potasının hemen üzerinde yer alan Bahçecikspor ile Bekirderespor, dün çok kritik bir maça çıktılar. Kazanan takımın kümede kalma yolunda çok önemli avantaj sağlayacağı karşılaşmada ev sahibi Bahçecikspor, rakibine 1-0 üstünlük sağladı, haftalar sonra galip geldi, ligde kalmayı garantiledi. Bekirderespor ise son haftaya Çayırtepe ile aynı puanda giriyor. Bekirderespor, son maçında Üçtepe ile karşılaşacak. Çayırtepe ise Bağçeşmespor ile oynuyor

Bu haber toplam 167 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birlik galibiyeti kaçırdı:2-219 Şubat 2017 Pazar 16:04
  • 23 Nisan Edebali, Yalova grubundan çıktı19 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Yıldızlar futbolda grup aşaması geride kaldı19 Şubat 2017 Pazar 16:02
  • Sultan Orhan Play-Off’ta19 Şubat 2017 Pazar 16:00
  • Derbent, Tavşancıl’da vurgun yedi19 Şubat 2017 Pazar 15:59
  • Tavşantepe kaldı Başaranspor düştü19 Şubat 2017 Pazar 15:57
  • B Grubu’nda düşecek takım son haftaya kaldı19 Şubat 2017 Pazar 15:56
  • Suadiyespor’dan tepki19 Şubat 2017 Pazar 15:55
  • Arapşespor Süper Lig’de19 Şubat 2017 Pazar 15:54
  • 2.Küme’de Bağdat, MAP Kavaklı ve İzmit GB zirveye oturdu19 Şubat 2017 Pazar 15:52
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yeni poliklinik binası bir ihtiyaç
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti