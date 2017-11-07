B Grubu’nda favoriler kaybetmedi
U16 Ligi B Grubu’nda Play-Off’u garantileyen Körfez G.B, İzmit G.B ve Güneşspor dün akşam oynadıkları maçları kazandılar.
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B GRUBU TAMAM GİBİ
U-16 Ligi’nde dün akşam oynanan 8 maç ile birlikte kimi gruplarda artık Play – Off’lar netleşti. B Grubu’nda mücadele eden Körfez GB, İzmit GB ile Güneşspor rakiplerini yendiler. Bu üç takım Play – Off’u garantilese de kimin hangi sırada yer alacağı henüz belli değil. Bu üç takım arasındaki kıyasıya mücadele sezon sonuna kadar sürecek gibi gözüküyor. Ligi heyecan yarın akşam oynanacak 5 maçla sürecek.
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