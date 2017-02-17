B Grubu’nda gözler düşme hattında

1.Küme B Grubu’nda geçen hafta Diliskelesispor şampiyonluğunu garantiledi, Uzuntarlaspor ile Bağçeşmespor’unda Play-Off’a çıkması kesinleşmişti.

B Grubu’nda gözler düşme potasına çevrildi, yarın da birbirinden zorlu maçlar var. Bahçecik-Bekirderespor, Üçtepespor-Diliskelesi, Çayırtepe-Halıdere, Taşköprü-Bağçeşme maçlarının sonuçları alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Maçların başlama saati 13.00.

ÇAYIRTEPE-HALIDERESPOR

1.Küme B Grubu’nda son iki haftaya girerken 6 takım bu korkuyu yakından hissediyor. Düşme potasında yer alan Çayırtepe Gençlikspor, geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Halıderespor’u konuk edecek. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 13.00’te başlayacak. Geçen hafta Bağçeşmespor’u yenip, biraz olsun rahatlayan Üçtepespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda şampiyon Diliskelesispor’u konuk edecek. Bu korkuyu yakından hisseden Bahçecikspor ile Bekirderespor arasında Bahçecik Stadı’nda maçında çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.