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B Grubu’nda zirvedekiler puan kaybetmedi

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B Grubu’nda zirvedekiler puan kaybetmedi
1.Küme B Grubu’nda Play-Off hattında yer alan üç takım, haftayı kayıpsız geçti.

Lider Diliskelesispor, geçen hafta deplasmanda Bağçeşmespor’u yenen Ç.Fatihspor’u 3-0 mağlup etti. Uzuntarlaspor, Cephanelik Stadı’nda Çayırtepe karşısında 4-0 galip geldi. Bağçeşmespor da düşme hattında bulunan Halıderespor’a acımadı, rakibine 4-1 üstünlük sağladı.

BAĞÇEŞME VE UZUNTARLASPOR DEPLASMANDA DÖRT GOL ATTI

B Grubu’nda lider Diliskelesispor’u takip eden Uzuntarlaspor ile Bağçeşmespor, haftayı düşme korkusu yaşayan takımlarla deplasmanda karşılaştı. Uzuntarlaspor, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Çayırtepe Gençlikspor karşısında 4-0 galip geldi. Geçen hafta evinde Ç.Fatihspor karşısında şok bir yenilgi alan Bağçeşmespor, bu kez deplasmanda kazandı, son sırada bulunan Halıderespor’u 4-1 mağlup etti.

BEKİRDERESPOR TEHLİKE HATTINDA

Geçen yıl genç oyuncularla üst sıraları zorlayan Bekirderespor, bu sezon tecrübeli isimleri de takviye yaptı, çok daha başarılı olması gerekirken, kendisini bir anda tehlike bölgesinde buldu. Sarı-Siyahlı ekip, dünde deplasmanda konuk olduğu düşme hattında Tayfunspor’a 2-1 yenildi rakibini de umutlandırdı. Play-Off yarışı yapan, belki de son şanslarını kullanan Taşköprü ile Bahçecik arasındaki maçta 2-2 berabere bitti. Bu sonuz iki takıma da yaramadı.

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