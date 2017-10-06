Baba cinnetine kurban gitmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi Turgut Yücel sokakta meydana gelen olayda Necati Özdamar (68) akşam saatlerinde evinde tartıştığı 3 çocuğunu tabancasıyla ateş ederek yaralamıştı. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan büyük oğlu Hicabi Özdamar (44) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinnet gecesinde hayatını kaybeden 3 çocuk babası Özdamar için Darıca ilçesindeki Fatih Orta Camii’nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene, Özdamar’ın 2 oğlu ve yakınları, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşları içinde taziyeleri kabul eden Özdamar’ın iki oğlunu yakınları teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Hicabi Özdamar’ın naaşı, aile kabristanlığına defnedildi.