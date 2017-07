“Babadan oğula geçen sistemi kaldıracağız”

Yaklaşık 1 yıl önce Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği adı altında örgütlenen eczacılar, Eylül ayında yapılacak olan Kocaeli Eczacılar Odası seçimlerine katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği adına konuşan Ecz.Berkant Banoğlu, “Babadan oğula gecen sistemi kaldıracağız” dedi. Mevcut oda başkanlığını daha önceki yönetimde de görev alan Bilal Arpacı yürütüyor.

Kocaeli Eczacılar Odası’nın kongresi 17 Eylül Pazar Günü, çoğunluk sağlanamazsa 23 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Odaya bağlı 444 tane eczacı bulunuyor. İlimiz genelindeki eczacılar yaklaşık 1 yıl önce Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği adı altında kurdukları mesleki örgütle Eylül ayında yapılacak olan Eczacı Odası seçimlerine katılma kararı aldıklarını açıkladılar. İmperial Otel’de gerçekleşen toplantıya oluşumun içinde yer alan; Melike Düzcü, Banu Aligül, Berkant Banaoğlu, Gül Kavak, Merve Coşar Elyıldırım, GürIer Öz, Ecz.HaIil İbrahim Özcan, ResuI Mutlu, Kamuran Ağırbaş, Fatma Saygılı katıldı.

ODA YÖNETİMİ ŞEFFAF DEĞİL

Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği adına konuşan Ecz.Berkant Banoğlu, “Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği adı altında kurduğumuz mesleki örgütle Eylül ayında yapılacak olan Eczacı Odası seçimlerine katılma kararı aldık. Hâlihazırda mevcut bulunan çalışmalarımızın artık kurumsal bir platformda devam etmesi gerektiğini düşündük. Amacımız, öncelikle Kocaeli halkına daha iyi sağlık hizmeti vermek, bunun için meslek için eğitimlerle kendimizi geliştirdik ve bu çalışmalarımız devam edecek. Mesleki sorunlar için diğer kamu kuruluşlarıyla dayanışma içindeyiz. Şeffaf ve adaletli olmaya özen göstererek yapılacak seçimlerde Eczacı Odası yönetimine aday olacağız. Meslekte birlik ve beraberliğin sağlanması, mesleki ve kişisel gelişimini sürekli güncelleyen, birbirine destek olan, birlikte üreten ve yaşatan, sosyal ilişkileri güçlü, mesleki sorunları hızla çözen, halk sağlığını ve bilincini üst düzeye taşımak ve daha iyi hizmet üretmek adına mesleki eğitimlere öncelik veren, bu güçlü yapımızı, hizmetlerimizi ve projelerimizi daha kurumsal düzlemde yürütebilmek adına; Eylül ayında yapılacak olan Kocaeli Eczacı Odası seçimlerinde yönetime aday olacağımızı siz değerli basın mensuplarımız vasıtası ile meslektaşlarımıza ve kamuoyuna sunmak istiyoruz. Bu güne kadar oda yönetimi adeta babadan oğula geçen bur sistem uygulandı. Biz bu anlayışı da kıracağız. Oda, hukuksal, mali, sosyal yönden gelişmiyor. Mevcut yönetimini şeffaf görmüyoruz.

ECZACILAR İÇİN HEDEFLERİMİZ

Meslek etik ve deontoloji kurallarına uyan, şeffaf, meslektaşlarına hak ettiği saygı ve değeri gösteren, üyeleri ile birlikte hareket eden, eczacıya sürekli hizmet, bilgi ve destek veren; gerektiğinde eczacıyı eczanesinde ziyaret ederek bilgilendiren, eczane ekonomisini güçlendirmek için projeler üreten, eczacının zor anlarında gerekli hukuksal ve finansal danışmanlık hizmetlerini sağlayan, kaliteli eczacılık hizmeti sunmak için her türlü eğitimi eczacıya ve çalışanlarına sağlayan; eczacının meslektaşları ve halk ile ilişkisini güçlendirerek saygınlığını artıran, mesleki sorunların çözümü dışında siyaset yapmayan, her türlü görüşün kendine yer bulabildiği, meslektaşını rakip değil ; iş ortağı olarak tanımlayan, ötekileştirmeden iletişim kuran ve dokunduğu her alana sürdürülebilir değerler katan, mesleğini kendi eczanesinde, kamu kurumunda, hastanede ve sanayide icra etmeye çalışan tüm meslektaşlarımızın haklarını her alanda savunan ve koruyan, bürokratik engelleri aşmak için paydaşlarımız olan sağlık kurumları ve tüm kamu kurumları ile iletişimi güçlü, çağdaş, adil ve demokratik yöntemlerle yönetilen, mesleki kuruluşlarımız olan Türk Eczacılar Birliği ve Kooperatiflerimizde değer yaratan ve gelişimi için destek olan, benim değil bizim olacak bir oda anlayışı ile birlikte daha güçlüyüz “ dedi.

BERKANT BANOĞLU KİMDİR?

1993 yılında Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 17 yıl subay eczacılığı yaptı. Emekli olduktan sonra İzmit Cihan Hastanesi karşısında 2013 yılında özel eczanesini açtı.

Ayşegül KALAYCI