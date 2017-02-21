Babalı Mağarası turizme açılıyor

152 yıl önce Rusya’dan sürülen Çerkezlerin sığınmak için geldikleri ülkemize giriş bölgesi olan Kandıra Babalı’daki Babalı Mağarası’nı turizme açmaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

Şennur Yıldız-Özel Haber

ÖDENEK İSTENECEK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Babalı Mağarası’nın turizm açısından çok önemli olduğunu belirtti, “Mağaranın restorasyonu için Bakanlık’tan ödenek istedik. Rusya’dan sürgün edilen, ülkemize sığınan Çerkezler buraya çıkmışlar. Mağara içinde kazı yapacağız. Müze Mağara haline getireceğiz” dedi.

HEDEF:21 MAYIS 2018

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Babalı Mağarası’nı müze haline getirmek için başlangıçta Bakanlık’tan 700 bin TL ödenek talep ediyor. Mağara’nın içine girilecek, kalıntılar ortaya çıkartılacak. Işıklandırma yapılacak. Halka açık bir kafe, umumi tuvalet planlanıyor. Her yıl 21 Mayıs’ta bu bölgede Çerkezler için anma etkinliği yapılıyor. Hedef, 2018 yılının 21 Mayıs’ındaki anma törenlerine Babalı Mağarası’nı yetiştirmek.

MÜDÜR İNCELEDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Babalı Mağarası’nın çok önemli turizm değeri taşıdığını, özellikle Çerkez kökenli vatandaşlarımız için bu tesisin mağaranın çok değerli olduğunu söyledi. Zamburkan, bilimsel kazı yapıldığında, mağaranın içinde önemli tarihi eserler bulunacağına da inanıyor.



