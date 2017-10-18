BABAM CENNETTEN GÖRSÜN DİYE

Fotoğraf makinesini, filmi, videoyu bulandan da geliştirenden de Allah yüz bin kere razı olsun…

Anı ölümsüzleştirmenin ötesinde 300 sayfada anlatamayacağınız şeyleri yeri geliyor bir kareyle, bir enstantaneyle, saniyesinde kalplere, beyinlere nakşedebiliyorsunuz…

Aynen aşağıdaki fotoğrafta olduğu gibi…

Stanley Mathews 1 Şubat 1915’de başlayıp 23 Şubat 2000’de sonlanan hayatına öyle çok şey sığdırmıştır ki takdir edilesi...

1.75’lik çalım ustası 1931-1965 aralığında Blackpool ve Stoke formalarıyla 783 maçta 80 kez gol sevinci yaşarken İngiltere adına da 54 maçta 11 gol kaydına muvaffak olmuştu…

Gol sayısının düşüklüğü sizi şaşırtmasın zira o aslen attıranlar tayfasına mensuptu! Aktif futbol oynarken Şovalye unvanıyla taçlanan ilk ve tek oyuncudur zatıalileri…

Ve kariyerine son noktayı koyarken tamı tamına 50 yaşındaydı. Hadi 50’sinde oynadığı tek maç göstermelikti diyelim; lâkin 48’inde çıktığı 31, 49’unda boy gösterdiği 13 maça laf eden çarpılır maazallah…

Pele dahil nice yıldızın "bize futbolun nasıl oynanacağını, driplingin nasıl atılacağını öğretti!" iltifatına mazhar olan Matthews’i bakın takım arkadaşı James Armfield nasıl anlatıyor.

“İngiltere Ümit Takımına seçildiğimde Blackpool Menajeri Joe Smith yanıma geldi, tebrik edeceğini sanırken sakince sordu;

- Stanley’e teşekkür ettin mi?

- Niye ona teşekkür edeyim ki?

- Onun arkasında herkes sağ bek oynar da!

İlerleyen yıllarda milli takımda oynamaya başladığımda ‘ne kadar iyi bir sağ beksin!’ denir oldu hakkımda. İnanın yaptığım tek şey ayağımdaki topu Stanley’e vermekti. Gerisini o hallediyordu!"

İyisi mi gelin resime odaklanalım…

Mayıs 1953 FA Cup Finalinde Blackpool'un son iki dakika da attığı 2 golle Bolton Wanderers’i 4-3 yenerek mutlu sona ulaştığı maç sonrası Stanley Matthews’e dikkat ederseniz elinde şampiyonluk madalyasını tutuyor…

Yok yok tutmuyor; sanki yukarıya kaldırıyor, birisine göstermeye çabalıyor…

Aslında yaptığı şeyse “hayatta olmayan boksör babası Jack başarısını görsün, gururlansın, mutlu olsun diye madalyasını gökyüzüne yakınlaştırmak!”

Sanıyor ki ne kadar yüksekte tutarsa görülme şansı o nispette artacak…

Umarız olup biteni görmüştür, hissetmiştir babasının ruhu…

Görmediyse bile oğlu en azından denedi…